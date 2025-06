Accordo ADR–Ministero dell’Ambiente: un passo importante per il territorio

Assessore Costa “Siamo convinti che la sfida della transizione ecologica si vinca anche costruendo alleanze forti tra enti pubblici e soggetti privati”.

Il Comune di Fiumicino accoglie con favore la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Aeroporti di Roma e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, firmato oggi e finalizzato a promuovere azioni concrete in materia di economia circolare, raccolta differenziata e tutela ambientale.

“Si tratta di un’iniziativa che va nella direzione giusta: quella di un cambio culturale” – dichiara l’Assessore all’Ambiente di Fiumicino, Stefano Costa. “Il nostro territorio, che ospita il principale scalo del Paese, deve essere un esempio di sostenibilità e innovazione ambientale. Azioni mirate come il potenziamento della raccolta differenziata, il recupero dei materiali e l’introduzione di sistemi di tracciabilità sono strumenti fondamentali per costruire una filiera verde aeroportuale, con ricadute positive anche per la città.”

“Siamo convinti che la sfida della transizione ecologica si vinca anche costruendo alleanze forti tra enti pubblici e soggetti privati. Accordi come quello firmato oggi rappresentano un segnale importante in questa direzione, in linea con il modello di sviluppo sostenibile che vogliamo per Fiumicino.”

L’Assessore ha infine espresso apprezzamento per il premio assegnato ad Aeroporti di Roma da World Finance come “Most Sustainable Company in the Airport Industry 2025”, sottolineando che il riconoscimento “è un motivo di orgoglio per l’intero territorio e testimonia che la sostenibilità può e deve diventare un pilastro del progetto di crescita.