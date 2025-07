A Fregene una nuova tappa di “Spiagge Serene”

Sabato 26 Open Day Vaccinazioni a Fiumicino, in via Giorgio Giorgis

di Dario Nottola

E’ stata la spiaggia libera di Lungomare di Levante 228 a Fregene ad ospitare la quinta tappa di “Spiagge Serene”, il tour itinerante per la promozione di salutari stili di vita che vede la ASL Roma 3 parte integrante nel progetto promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma con il contributo della Regione Lazio.

Nello stand appositamente predisposto per l’occasione, numerosi villeggianti sono stati accolti da una équipe multidisciplinare di infermieri, di altre professioni sanitarie e da studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica della Sapienza Università di Roma e dell’Università di Roma Tor Vergata: un progetto che, nei fine settimana inseriti nel programma, consente di soddisfare curiosità e di apprendere nozioni utili non solo a migliorare la propria qualità della vita ma anche di provvedere a episodiche emergenze grazie alle nozioni sulle procedure legate ai primi interventi in caso di necessità.

Per la sesta tappa prevista sabato 26 luglio, “Spiagge Serene” tornerà ad Ostia Lido, dalle 8.30 alle 12.30, nella Spiaggia libera Hakuna Matata sul Lungomare Duilio. Ed ancora, dopo l’Open Day che si è svolto nella Casa della Salute di Ostia, l’iniziativa della ASL Roma 3 per la somministrazione di vaccinazioni con accesso diretto e senza appuntamento si amplia con altre quattro date. Si tratta dei centri vaccinali di Fiumicino il 26 luglio e 27 settembre (in via Giorgio Giorgis 56), di Portuense il 13 settembre (via Portuense 575) e ancora di Ostia il 20 settembre (Lungomare Toscanelli 230). Dalle 8.30 alle 13.30 il personale sanitario delle strutture sarà a disposizione per le vaccinazioni anti hpv, morbillo-parotite-rosolia e varicella, virus Herpes Zoster, difterite-tetano-pertosse.