A Fregene la Cultura in primo piano con incontri tra libri ed arte

Sabato 5 luglio l’appuntamento con la celebrazione del Trentennale della Biblioteca Gino Pallotta

di Dario Nottola

A Fregene la Cultura in primo piano, in estate, con la Biblioteca Gino Pallotta, in via della Pineta 140, con incontri tra libri ed arte, tra cui spicca il 5 luglio, alle 18, l’appuntamento con la celebrazione del Trentennale della Biblioteca con l’intervento della grande scrittrice Melania Mazzucco. La serata sarà condotta dal giornalista Fabrizio Monaco. Mazzucco interverrà per “La più elegante, la più intellettuale, la più profonda. Diana Karenne”. Seguirà “I nostri 30 anni” letture a più voci di brevi testi che raccontano la nostra avventura. Interventi del gruppo musicale “Il Trivio”.

Venerdì 11, ore 18.30 presentazione del libro “Storia della moda italiana” di Michelangelo Iossa. Dialoga con l’autore Velia Maria Lapadula. Modera Erica Antonelli, giornalista.

Sabato 12, ore 18.30 presentazione del libro di Margot Sikabonyi “Lara vuole essere felice”.

Sabato 19, ore 21: Incontro con lo Storico dell’Arte Sandro Polo.

Sabato 26, ore 18,30: In collaborazione con il Bio Distretto Etrusco Romano, presentazione del libro di Antonello Pasini – uno dei più autorevoli scienziati del clima – “La sfida climatica”. Dialoga con l’autore Fabrizio Monaco.