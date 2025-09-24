5 Ottobre 2025 Festa di San Ippolito, Patrono di Fiumicino

Processione, messa solenne e momenti di comunità per onorare il Santo, tra fede, storia e tradizione secolare
La Pro Loco di Fiumicino invita alla celebrazione della festa del Patrono Comunale S. Ippolito. In ricordo del Santo, il cui culto viene tramandato ininterrottamente dal III secolo d. C., la Diocesi suburbicaria di Porto-Santa Rufina, in collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino, con il patrocinio del Comune, prevede la seguente cerimonia: Domenica 5 ottobre, alle ore 17.30 la Processione con le reliquie del santo.
Il raduno autorità e fedeli ore 17,15 presso la Basilica paleocristiana di S. Ippolito, in via Col Moschin, angolo Via Redipuglia. Alle ore 17,30 partenza della processione che percorrerà via Redipuglia fino a raggiungere la Parrocchia S. Maria Madre della Divina Provvidenza. Alle 18 inizierà la messa, celebrata all’aperto dal Vescovo, Mons. Gianrico Ruzza.
Il Complesso della basilica di Sant’Ippolito è visitabile gratuitamente, ogni domenica fino al 14 dicembre, dalle 11 alle 14:30. Nell’occasione della celebrazione del patrono l’apertura è protratta fino alle ore 18,45.
Al termine della cerimonia, sul sagrato della parrocchia S. Maria Madre della Divina Provvidenza, l’associazione Agro di Isola Sacra, offrirà una degustazione di panini, bevande e dolci.