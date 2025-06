Ambiente, Antonelli “Si richiede Commissione urgente su monitoraggio aria”

La vicepresidente della Commissione Ambiente chiede un’audizione urgente di Arpa per fare chiarezza sull’emergenza legata alla qualità dell’aria a Parco Leonardo e nel resto del territorio

“Una Commissione urgente sull’emergenza aria malsana verificatasi negli ultimi giorni a Fiumicino, con particolare riferimento al Parco Leonardo” È la richiesta della consigliera comunale Erica Antonelli, vicepresidente della Commissione Ambiente.

“Abbiamo appreso a mezzo stampa che il Sindaco, sollecitato dalla cittadinanza, ha interloquito con Arpa. La Commissione potrebbe approfondire la tematica e soprattutto audire Arpa per comprendere le azioni già avviate e quelle, eventualmente, da intraprendere. Il monitoraggio dell’aria è sempre stato un tema molto importante – sottolinea la consigliera PD – soprattutto in una città come Fiumicino, mitigata dal mare, ma molto antropizzata per la presenza dell’aeroporto, di una viabilità importante e dalla vicinanza a Malagrotta”.

“Gli incendi di questi giorni hanno fatto scattare una vera e propria emergenza, provocando disagi e malessere a molti cittadini, che in tali casi debbono essere ben istruiti per sapere come comportarsi e quali contromisure prendere. Anche per questo l’audizione di tecnici Arpa in Commissione potrebbe essere utile” conclude Antonelli