Al via i lavori di risanamento del Serbatoio a Fiumicino: disciplina di traffico provvisoria da lunedì 26 maggio

Ecco le strade coinvolte per consentire lo svolgimento dei lavori

ACEA ATO 2 effettuerà i lavori di risanamento delle porzioni ammalorate della parte alta del serbatoio sito in Via del Serbatoio angolo Via dei Murici, a Fiumicino.

Al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, dalle 7.00 del 26 maggio fino a fine lavori, che si concluderanno, presumibilmente, il 6 giugno 2025:

– Chiusura al traffico veicolare di Via dei Murici nel tratto da via del Serbatoio a via del Mercato e di P.zza Domenico Reggiani fino al civico 13.