Accoltellamento in pieno centro a Fiumicino, 43enne ferito nella notte

L’uomo, colpito in via Torre Clementina, è fuori pericolo ma restano i misteri sulle cause dell’aggressione

di Fernanda De Nitto

E’ ancora avvolto nel mistero l’accoltellamento avvenuto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre, in Via Torre Clementina. Dalle prime ricostruzioni sembra che alle ore 02.00 circa un uomo di quarantatre anni e di nazionalità italiana sia stato ferito da un arma da taglio su un fianco lungo la banchina, in pieno centro storico a Fiumicino.

Immediato l’intervento dei sanitari che hanno trasportato il ferito, fortunatamente non in pericolo di vita, presso l’Ospedale Grassi di Ostia, così come quello della Polizia di Stato, del Commissariato di Fiumicino, che hanno prontamente avviato le indagini al fine di comprendere quanto accaduto.

Proprio per ricostruire il preoccupante avvenimento le forze dell’ordine stanno ascoltando gli eventuali testimoni presenti in loco, verificando altresì quanto potrà emergere dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Tutto ciò in attesa di poter interrogare direttamente il ferito ed ascoltare la sua versione dei fatti.

L’accoltellamento ha creato particolare sgomento e preoccupazione da parte dei cittadini di Fiumicino che si interrogano su quanto accaduto e sulle motivazioni per cui tale episodio sia avvenuto proprio nel centro cittadino. (Notizia in aggiornamento)