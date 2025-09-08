A Fregene nuova segnaletica nella piazzetta: più sicurezza e decoro urbano

L’intervento si è reso necessario per migliorare la sicurezza e l’organizzazione della viabilità locale.

di Dario Nottola

Rivisitata la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, nella “piazzetta” di Fregene. L’intervento si è reso necessario per migliorare la sicurezza e l’organizzazione della viabilità locale, rendendo più chiari i sensi unici e facilitando la circolazione di pedoni e automobilisti.

Tra le principali novità: il posizionamento di panettoni stradali per delimitare aree pedonali e scoraggiare la sosta irregolare; l’installazione di nuove panchine, parte del progetto “Legalmente Marciando”, donate con il contributo di alcune attività commerciali del territorio; nuovi attraversamenti pedonali e frecce direzionali ben visibili per indicare con chiarezza i sensi unici; infine, la riverniciatura degli stalli riservati ai disabili e di quelli dedicati alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Nei prossimi giorni saranno inoltre applicati adesivi catarifrangenti su tutti i divieti di accesso del quadrante, per migliorarne la visibilità anche nelle ore serali e notturne. “Un sentito ringraziamento va all’Assessorato ai lavori pubblici del Comune di Fiumicino che sta seguendo con attenzione questi interventi, i quali – seppur a rilento – proseguono grazie anche alle puntuali segnalazioni dei cittadini”, sottolinea Tommaso Campenni’, Incaricato alle politiche giovanili.