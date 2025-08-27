A Fiumicino Miss Italia, con l’incoronazione dei “Miss Riviera Tirrenica”

Ad aggiudicarsi la fascia la diciannovenne di Grottaferrata, Sofia Forchetta

di Fernanda De Nitto

Piazzale dell’Unione Europea per una serata si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto dove venti giovanissime si sono contese il titolo di Miss Riviera Tirrenica e l’accesso alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.

Un incuriosito e partecipato pubblico ha seguito con interesse la kermesse tenutasi a Fiumicino in un grande palcoscenico di street fashion, tra applausi, spettacolo ed emozioni, promossi dalla Delta Events Srls con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Riviera Tirrenica è stata la diciannovenne di Grottaferrata, Sofia Forchetta, che con i suoi espressivi occhi verdi, la sua eleganza ed i suoi sogni di divenire psicologa ed affermarsi nel mondo della moda, ha ottenuto il massimo dalla giuria, assicurandosi le Prefinali del concorso di bellezza più ambito d’Italia.

A condurre l’evento Margherita Praticò, agente del settore della moda e del fashion molto rinomata ed apprezzata per i suoi innumerevoli successi, affiancata alla regia da Mario Gori e dalle sonorità di Dj Valentino, che con la sua musica vintage e moderna ha allietato la platea.

Presenti come ospiti d’onore della serata Beatrice Scintu e Beatrice Mazzoni, già protagoniste della scorsa edizione di Miss Italia, le quali hanno voluto condividere con le ragazze presenti a Fiumicino la loro esperienza e testimonianza, definendo il concorso nazionale un ottimo trampolino di lancio per tutte le partecipanti.

Per l’Amministrazione Comunale era presente la Vice Sindaco Giovanna Onorati insieme con l’Assessore Angelo Caroccia.

“Per la prima volta Piazzale dell’Unione Europea si è trasformato in un palcoscenico di spettacolo e bellezza, portando nella nostra città non solo emozione e partecipazione, ma anche un evento facente parte della tradizione culturale italiana. Fiumicino si conferma ancora una volta protagonista di grandi eventi e simbolo di condivisione” ha dichiarato Giovanna Onorati, incoronando Sofia Forchetta, quale vincitrice del titolo di Miss Riviera Tirrenica 2025.

Il tour di Miss Italia Lazio 2025 proseguirà nei prossimi giorni con le ultime finali regionali che si terranno a San Felice Circeo, tappe decisive per la composizione della squadra che rappresenterà la Regione Lazio alle prefinali nazionali.

Mentre il programma degli eventi estivi promossi dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino proseguirà con due tappe del “Fiumicino Jazz Festival”, i prossimi 29 e 30 agosto presso lo spazio sacro di Via Sestri Levante a Fregene.