AdR celebra Giornata Donna con campagna sui social “Voliamo Libere – Il cielo è nostro”

Un messaggio per simboleggiare l’impegno continuo dell’azienda sul tema femminile

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, Aeroporti di Roma ha lanciato sui propri canali social la campagna “Voliamo Libere – Il cielo è nostro” a simboleggiare l’impegno continuo dell’azienda sul tema femminile. (vedi video)

ADR, parte del Gruppo Mundys, intende valorizzare, attraverso questa campagna, il ruolo e la forza delle donne, rappresentate attraverso i volti e le storie delle passeggere e delle donne che lavorano in aeroporto, sottolineando come ogni piccolo traguardo raggiunto da ciascuna di loro rappresenti un passo importante e una vittoria per tutte le donne.

Protagoniste dell’iniziativa sono le passeggere dell’aeroporto di Fiumicino e Ciampino insieme alle donne delle aziende del Gruppo ADR, della compagnia aerea ITA Airways e degli Enti di Stato, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Questa mattina, la campagna è stata inoltre accompagnata dalla distribuzione in aeroporto di t-shirt di colore bianco con il logo ADR in rosso sul davanti e la scritta, sempre in rosso, “Voliamo libere” sul retro.