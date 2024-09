Borgo Valadier, la storia e la nascita sul cortometraggio realizzato dalla Pro Loco di Fiumicino

“1824 – 2024, duecento anni del Borgo Valadier”

di Alessandra Zauli

La Pro Loco di Fiumicino, in occasione dei festeggiamenti dei 200 anni del borgo Valadier, iniziati nel 2022, ha pubblicato un cortometraggio nel quale si narra la storia della nascita del borgo, dal momento in cui venne ideato a quando venne realizzato e terminato.

Il cortometraggio, girato magistralmente da Maurizio Manduzio, cine operatore professionista su pellicola in bianco e nero, ci riporta a ritroso nel tempo nei primi anni dell ‘800, dove Pino Larango, presidente della Proloco di Fiumicino, interpreta l’architetto Valadier, coadiuvato dai volontari della Pro Loco in abiti dell’epoca per farci rivivere la vita del centro storico della nostra città.

Il video è visibile sul sito della Pro Loco e ne vale davvero la pena di vederlo (Clicca qui)