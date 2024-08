Una grande girella sulla spiaggia

Una simpatica riproduzione in gomma realizzata per galleggiare sull’acqua e far divertire i ragazzi

di Lia Onda

Se questa girella gigantesca fosse fatta di zucchero e vietata ai bambini di avvicinarsi sarebbe una grande tristezza vedere i piccoli golosi restare fermi senza toccare neppure con un dito.

Al contrario questa è una simpatica riproduzione in gomma ed è stata realizzata per galleggiare sull’acqua e far divertire i ragazzi sulla riva del mare. Originale e coloratissima è stata una star fotografata per qualche minuto come ho fatto io.

Web site Lia Onda http://www.liaonda.com/