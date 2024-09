Tra un ombrellone e l’altro

A fine giornata, esausto, fa il rendiconto del suo lavoro, per poi riprenderlo la mattina seguente

di Lia Onda

Eccolo arrivare, con sulle spalle un pesante sacco colmo di merce, l’uomo che è venuto da lontano per fare la stagione estiva e mettere in tasca un piccolo gruzzolo per poi tornare nel suo paese.

Si rivolge sempre a noi donne, perché siamo noi che spendiamo, ma anche perché i maschietti sotto l’ombrellone sono davvero pochi.

Merce sempre scontata che in quel momento, chissà perché, ci serve e allora si acquista. Bene per lui che a fine giornata esausto fa il rendiconto del suo lavoro per poi riprenderlo la mattina seguente.

