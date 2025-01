Messaggio d’amore per “Nicole”

Non è necessario imbrattare una panchina pubblica per dichiararlo

di Lia Onda

Che bello vedere il proprio nome scritto a grandi lettere, con una breve dichiarazione d’amore su una panchina all’aperto.

Davvero piacevole per Nicole, ma allo stesso tempo, lei deve far notare al suo “maschietto” che non è necessario imbrattare la panchina pubblica dove la gente si siede.

Giovane Nicole, sicuramente sei una bellissima ragazza e questo messaggio fa capire quanto l’amore è sempre meraviglioso, ma è necessario e importante amare e rispettare l’ambiente.

