Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 22 Dicembre 2025

I simpatici Schiaccianoci

Un regalo molto gradito che renderà più magico il Natale

 

di Lia Onda

 

 

Se questi soldatini potessero parlare, avremmo tante notizie in più sulla data della loro comparsa. Si sa che sono originari della Germania e grazie al famosissimo balletto di Cajkowskij, da anni ormai fanno parte degli ornamenti di Natale.

 

 

Rappresentano la protezione, la buona sorte e l’abbondanza nella casa alla quale appartengono e soprattutto se vengono regalati.

 

 

Un pensiero regalo per gli amici? Un simpatico schiaccianoci sarà molto gradito e renderà più magico il Natale … Buon Natale a tutti!

 

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

Scritto da Fiumicino Online
