I simpatici Schiaccianoci

Un regalo molto gradito che renderà più magico il Natale

di Lia Onda

Se questi soldatini potessero parlare, avremmo tante notizie in più sulla data della loro comparsa. Si sa che sono originari della Germania e grazie al famosissimo balletto di Cajkowskij, da anni ormai fanno parte degli ornamenti di Natale.

Rappresentano la protezione, la buona sorte e l’abbondanza nella casa alla quale appartengono e soprattutto se vengono regalati.

Un pensiero regalo per gli amici? Un simpatico schiaccianoci sarà molto gradito e renderà più magico il Natale … Buon Natale a tutti!

