Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 21 Gennaio 2026

Fiumicino, il rientro dei pescherecci

Un ritorno al porto dipinto di colori, fatica e allegria

 

di Lia Onda

 

 

C’è del movimento in questo dipinto, sembra davvero di avere davanti i pescherecci che tutti insieme, rientrano al porto con il loro carico di pesce.

 

 

Una vita molto faticosa per i pescatori ma in questa opera bellissima, vivace, piena di colori e di vita, io vedo l’allegria e la fretta del rientro.

 

 

L’artista di questo enorme quadro, appeso alla parete di un banco del pesce a Ostia, è firmato con una sigla in stampatello quindi non si sa chi sia. Ho voluto fotografarlo perché un’opera così bella non può mancare nel mio archivio fotografico.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

 

