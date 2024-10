Dopo duemila anni nulla è cambiato

Nelle nostre cucine gli stessi strumenti di una volta

di Lia Onda

A distanza di secoli molte cose di uso comune non hanno avuto molti cambiamenti. Ad esempio in cucina, si usavano piatti, brocche per acqua e vino, padelle, pentole e coperchi che ancora oggi utilizziamo.

E’ chiaro che una volta questi utensili erano un pò grezzi, perché oggi è tutto più finemente lavorato, ma possiamo ben dire che da allora, poco o nulla è cambiato. In questa foto gli strumenti da cucina esposti risalgono a circa 2000 anni fa.

Web site Lia Onda http://www.liaonda.com/