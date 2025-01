Cosa fa un orsacchiotto sull’albero?

Ascolta e riflette su tutto quello che succede intorno a lui

di Lia Onda

Cosa fa un orsacchiotto sull’albero? Semplicemente osserva, ascolta e riflette su tutto quello che succede intorno a lui. Gli uccellini spaventati non si avvicinano, tranne qualche cornacchia per pochi istanti.

Mentre a terra, vede tante persone camminare o parlare quando sono in gruppo. Rimproveri, paroloni, critiche, minacce, anche parole affettuose ma soprattutto, l’indifferenza nel gettare cicche e cartacce per terra senza un minimo di rispetto per l’ambiente e questo lo rende molto triste.

