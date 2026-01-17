Caricamento...

Sicurezza stradale a Palidoro: scatta l’allarme su Via Tre Denari

Zorzi (PD): “Dopo il grave investimento di un minore servono interventi immediati”

 

“Il grave incidente avvenuto nei giorni scorsi in Via Tre Denari, davanti alla stazione ferroviaria di Palidoro, che ha coinvolto un ragazzo di 13 anni, dimostra ancora una volta quanto quella zona sia pericolosa e da tempo bisognosa di interventi concreti” lo dichiara Fabio Zorzi, consigliere comunale del Partito Democratico di Fiumicino, annunciando la presentazione in Consiglio comunale di una mozione del PD, firmata da tutti i consiglieri, per chiedere la messa in sicurezza immediata del tratto stradale.

 

“Parliamo di un’area attraversata quotidianamente da studenti, pendolari e famiglie – sottolinea Zorzi – con attraversamenti pedonali poco visibili, scarsa illuminazione, auto che sfrecciano a velocità elevate e una fermata dell’autobus collocata in una posizione che espone soprattutto i minorenni a gravi rischi”.

 

“La mozione – spiega – impegna Sindaco e Giunta ad attivare un sopralluogo urgente con Polizia Locale e uffici competenti e a valutare interventi come attraversamenti pedonali rialzati e illuminati, segnaletica luminosa, dissuasori di velocità, una zona 30 km/h e la ricollocazione della fermata bus”.

 

“Non possiamo attendere oltre. La sicurezza stradale, soprattutto nei pressi di stazioni e fermate del trasporto pubblico, deve essere una priorità assoluta. Agire ora significa prevenire altre tragedieconclude Zorzi

 

 

