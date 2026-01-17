Fiumicino, apre il “Centro Riabilia”: il nuovo progetto di Marco Ranucci

Vice campione del mondo di massaggio e terapia manuale, Ranucci porta in città un polo multidisciplinare dedicato alla salute e al benessere

di Fernanda De Nitto

Marco Ranucci è un’eccellenza del territorio nel settore socio sanitario della fisioterapia e del massaggio. Attraverso i suoi studi e la sua innata passione per il benessere a 360° si laurea vice campione del mondo del massaggio e della terapia manuale nel 2023 e l’anno successo trionfa nel campionato italiano. Già da giovanissimo Ranucci si occupa dell’insegnamento della ginnastica posturale e fitness fino a intraprendere i suoi studi come massofioterapista e massaggiatore, dedicandosi anche al massaggio sportivo.

Grazie alla sua elevata professionalità ed attenzione Ranucci diventa negli anni un punto di riferimento per la Città di Fiumicino nel panorama del multidisciplinarità terapeutica, avente come unico obiettivo la salute di tutti i pazienti.

Per il suo costante impegno nel cercare di apportare validi benefici all’intero corpo umano, ha deciso di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale con l’apertura del Centro Riabilia a Fiumicino, un luogo nato per aiutare i pazienti a trovare un benessere duraturo e, soprattutto, per migliorare lo stato fisico.

Recentemente, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, dell’Assessore Stefano Costa e della consigliera comunale Valentina Giua, è stato inaugurato in Via Foce Micina il nuovo centro destinato ad offrire una vasta gamma di servizi volti a migliorare la mobilità e la funzionalità articolare.

Tra i servizi presenti all’interno del centro:

– massofisioterapia con massaggio terapeutico e manipolazione manuale;

– posturale;

– osteopatia, utile per la prevenzione e il trattamento di disturbi all’apparato neuro-muscolo-scheletrico, cranio sacrale e viscerale;

– coppettazione, particolarmente adatta per le persone che soffrono di sciatica, emicrania, mal di schiena o depressione;

– esame baropometrico, che permette una valutazione anatomica e funzionale del piede;

– massaggio olistico effettuato con lo scopo di raggiungere il benessere dell’individuo nel suo complesso, andando ad agire a livello fisico e mentale;

– tecarterapia e laserterapia, insieme con l’elettrostimolazione che allieva il dolore utilizzando la corrente elettrica;

– terapia ultrasuoni e magneto terapia indicata, ad esempio, per le fratture ossee o l’osteoporosi.