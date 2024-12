Valorizzare la storia del nostro territorio: promosso un concorso, riservato alle ragazze e ai ragazzi con età fino a 12 anni

di Fernanda De Nitto

La storia di Fiumicino è costellata di simboli e personaggi che hanno reso il territorio un luogo di importante valore turistico ed archeologico. Alcuni luoghi e simboli sono abbastanza conosciuti ed altri, invece, sono ancora tutti da scoprire. Tra questi vi sono dei rari mulini funzionanti, situati a pochi passi dal plateatico di Piazzale Traiano Imperatore, a Fiumicino.

I due mulini sono stati realizzati artigianalmente sulla base delle tecniche del passato con abilità, ingegno ed elevate capacità artistiche, derivanti da una conclamata esperienza nella lavorazione del legno. Insieme con tali opere lignee, spiccano alcuni draghi, come ad indicare un percorso fiabesco tra fantasia e realtà. Soprattutto di notte le strutture si colorano di luci, rendendo il luogo attrattivo per fantasia ed originalità.

Il mulino richiama, altresì, un simbolo storico per Fiumicino, in quanto nel periodo degli etruschi si produceva nel lato destro del fiume Tevere, tra Ostia e Isola Sacra, il sale ed il territorio era, infatti, ricco di saline. I mulini, in quel caso, avevano l’essenziale compito di fornire i terreni del giusto quantitativo d’acqua necessario per l’evaporazione e la relativa produzione del cloruro di sodio cristallizzato. Il drago, invece, è sempre stato un simbolo di forza e prestigio, utilizzato come vessillo durante le guerre daciche, combattute e vinte dall’Imperatore Traiano.

Al fine di promuovere la conoscenza di questo luogo incantato e fiabesco è stato promosso un concorso, riservato alle ragazze e ai ragazzi fino a 12 anni, i quali sono invitati durante il periodo delle festività natalizie a visitare i mulini, realizzando un prodotto artistico o letterario avente come soggetto proprio le opere lignee ed i draghi. Le opere dovranno essere inviate all’e-mail media.press@virgilio.it entro e non oltre il 7 gennaio, inviando insieme al componimento i dati anagrafici, i contatti e l’autorizzazione dei genitori per la partecipazione al concorso e la privacy.

Una giuria di giornalisti, scrittori e professionisti valuteranno le opere migliori, assegnando al primo classificato un premio di 200 euro di buoni acquisto libri ed ulteriori cinque riconoscimenti da 100 euro ciascuno, sempre destinati all’acquisto di libri.