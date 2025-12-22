Sbarcano a Fiumicino i nipoti di Babbo Natale

Al Centro anziani Catalani la prima edizione di un progetto che unisce generazioni e accende lo spirito del Natale

È arrivata anche a Fiumicino l’iniziativa “I nipoti di Babbo Natale”, che quest’anno ha visto la sua prima edizione locale, venerdì 19 dicembre, presso il Centro anziani Catalani. Il progetto è stato promosso dall’Associazione “Il Cuore di Cristiano” insieme alla neonata associazione culturale “Elvis”, con l’obiettivo di regalare un Natale speciale ai nonni del territorio.

Protagonisti della giornata sono stati i ragazzi dell’Associazione “Colibrì”, che, vestiti da Babbo Natale, hanno consegnato con gioia e allegria i doni agli anziani durante una cerimonia ricca di empatia, partecipazione e sorrisi. Per questo primo anno hanno aderito 10 splendide nonne, tutte associate al Centro anziani Catalani.

Un gesto semplice, un grande significato. Ma in cosa consiste l’iniziativa e perché è così importante? I nonni hanno scritto una letterina a Babbo Natale, indicando un desiderio. I “nipoti” hanno poi provveduto ad esaudirlo, con una consegna avvenuta nella suggestiva cornice del Centro anziani Catalani di Fiumicino.

“L’idea – spiega Loredana Vagni, presidente dell’Associazione Il Cuore di Cristiano – nasce dalla volontà di unire generazioni diverse, creare un ponte tra nonni e nipoti e, soprattutto, far sì che siano i nonni, colonna portante della nostra società, a ricevere un dono di Natale. Per un momento tornano bambini, con la stessa emozione negli occhi”.

Sulla stessa linea Alessandra Zauli, presidente dell’Associazione Elvis: “Quest’anno nasce un progetto che ci impegniamo a trasformare in una tradizione per il nostro territorio. ‘I nipoti di Babbo Natale’ esiste già da anni a livello nazionale; noi lo abbiamo fatto nostro, adattandolo alle possibilità e alle esigenze locali”.

Le presidenti hanno voluto ringraziare il Presidente del Centro anziani Catalani, Giuseppe Conte, e tutti i suoi collaboratori, “Per la sensibilità e l’accoglienza dimostrate, fondamentali per la riuscita del progetto”. L’auspicio è che questa collaborazione appena nata rappresenti solo l’inizio di un percorso condiviso, capace di coinvolgere sempre più generazioni e realtà associative del territorio.

Un progetto nato lontano, ma dal cuore universale. “I nipoti di Babbo Natale” nasce nel 2017 da un’idea di Katerina Neumann, giovane originaria della Repubblica Ceca, che lanciò l’iniziativa attraverso la radio nazionale del suo Paese. Il successo fu immediato: numerosi anziani, soprattutto ospiti di case di riposo, videro realizzati i propri desideri. Il progetto arrivò successivamente anche in Italia grazie al sostegno dell’associazione “Un sorriso in più”.

Lo scopo dell’iniziativa è semplice ma profondo: fare in modo che nessun anziano si senta solo, soprattutto durante il periodo natalizio. Anche un piccolo dono può portare gioia, ridare energia all’anima e illuminare chi, troppo spesso, resta ai margini. È proprio questo lo spirito del Natale che il Centro anziani Catalani, Il Cuore di Cristiano ed Elvis hanno voluto riaccendere a Fiumicino: un messaggio di umanità, condivisione e luce, in un territorio che ha ancora tanto bisogno di sentimenti veri.