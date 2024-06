Villa Guglielmi, sabato 7 ottobre il corso di compostaggio domestico “Gratuito” organizzato da Fiumicino Differenzia

Il compostaggio domestico è un modo di trasformare in compost (un terriccio naturale utilizzabile per fertilizzare i terreni) gli avanzi di cibo (cioè i rifiuti umidi) insieme agli scarti verdi (fogliame, potature, erba) generati dalla manutenzione di giardini e orti.



Sabato 7 ottobre alle ore 11:00, presso la Sala Conferenze di Villa Guglielmi, a Fiumicino, si terrà il corso di compostaggio “gratuito” organizzato da Fiumicino Differenzia per i cittadini di Fiumicino, presso Villa Guglielmi.



“Un nostro esperto ti insegnerà l’antica pratica del compostaggio domestico, grazie alla quale potrai trasformare i tuoi rifiuti organici in concime naturale per le tue piante. Alla fine del corso si riceverà un attestato di partecipazione“.



Sarà presente all’evento anche l’Assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino Stefano Costa



COME PARTECIPARE E’ possibile partecipare al corso solo dopo l’iscrizione, da inviare tramite mail: comunicazione@gesenu.it

A conferma verrà inviata una mail con i dettagli per il corso.

Il corso avrà la durata di circa 30 minuti.



Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Clienti Fiumicino Differenzia, Via del Pesce Luna, 315 – Tel. 06 652 2920