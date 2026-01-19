Una scrittrice di Fiumicino nell’editoria nazionale: Nadia Fabbrocino

Poetessa e narratrice, vive a Fiumicino da oltre vent’anni e racconta la memoria collettiva attraverso i suoi libri



di Fernanda De Nitto

Nel territorio di Fiumicino sono numerosi gli artisti e gli scrittori affermati nell’editoria nazionale. Tra di loro spicca per estro ed originalità la scrittrice e poetessa Nadia Fabbrocino. L’autrice, di origini partenopee, laureata in etica e filosofia, madre di tre figli, attualmente impiegata presso l’istituto paritario Giovanni Paolo II, vive a Fiumicino da oltre vent’anni.

La scrittrice si distingue per il suo essere cultrice di moralità e virtù, valori e sentimenti, appassionata di storia, cultura e sociale. Scrive per propensione, ma anche per invitare il lettore a soffermarsi, a “fermarsi” per prestare attenzione ai sentimenti, alle emozioni e al senso della vita, scrive per parlare ad una società, muta, sorda e cieca che spesso ignora la storia e le problematiche odierne.

Quali le pubblicazioni finora realizzate?

“Sono autrice di tre libri, ‘Le armi del Cuore’, ‘L’artista dei Sogni’ e ‘Gocce di memoria’, ultima pubblicazione dello scorso dicembre. Nelle mie opere cerco, attraverso poesie e componimenti letterari, di raccontare la storia, i fatti reali, le problematiche sociali del mondo moderno, partendo da brevi versi fino ad arrivare a un vero e proprio racconto morale. Con le mie opere mi piacerebbe avvicinare il lettore alla conservazione della memoria, vivendo il presente con una consapevolezza tale da affrontare il futuro con serenità e responsabilità”.

Nel suo primo libro “Le armi del cuore” elogia la vita, esaltando le emozioni e i valori che la rendono straordinaria. Come nasce l’idea di questo volume?

“Il libro vuole essere un omaggio a tutti coloro che in qualche modo sono stati parte integrante della mia vita, nel bene e nel male. Nel testo sono racchiuse le mie esperienza personali, raccontate con l’auspicio di trovare similitudini con i lettori, divenendo essi stessi uno stimolo per il cuore ed un valido ‘manuale’ alla ricerca della pace interiore e della rigenerazione dello spirito. La ricerca delle armi del cuore nasce proprio per approfondire il senso stesso della vita e dei sentimenti”.

La pubblicazione “L’artista dei sogni” può invece essere definito un romanzo storico introspettivo?

“Il volume in effetti racconta con minuziosità di particolari la storia mondiale dal 1930 al 2000, attraverso una vicenda familiare, ambientata a Capri, i cui protagonisti vivono in prima persona gli accadimenti del periodo, tra cui la guerra mondiale, il disastro di Marcinelle o il terremoto dell’Irpinia. Nel testo il protagonista sarà colui che, manifestando problemi comportamentali, dipanerà un mistero che sarà svelato solo negli ultimi anni di vita. Anche in questo caso l’obiettivo della pubblicazione è quello di rendere il lettore protagonista delle varie vicende, tentando di stimolare riflessioni e coscienti propositi sulla vita”.

A dicembre ha pubblicato la sua ultima fatica letteraria “Gocce di memoria”, edito da Pragmata Edizioni. Come nasce questa nuova raccolta di poesie e narrativa?

“Gocce di Memoria è un’opera che contiene quarantuno opere in versi (poesie e poemi) e dieci racconti brevi, il quale si colloca all’incrocio tra poesia, narrativa breve e riflessione civile, con un obiettivo preciso: educare alla memoria come strumento di consapevolezza, responsabilità e cittadinanza attiva. In un’epoca caratterizzata dalla rapidità dell’informazione e dalla progressiva perdita di profondità storica ed emotiva, questo libro invita a rallentare, a leggere con attenzione e a confrontarsi con le ferite della storia e della società contemporanea. La raccolta è strutturata come un percorso attraverso la memoria individuale e collettiva. Un libro che non promette leggerezza, ma verità. Che invita a rallentare, a guardare le crepe, a lasciarsi interrogare. Perché il futuro, se vogliamo davvero costruirlo, parte sempre da ciò che scegliamo di non dimenticare”.

I volumi dell’autrice sono ordinabili attraverso le biblioteche Feltrinelli e Mondadori, sulle piattaforme di commercio online e anche dal sito della Pragmata Edizioni.