“Un sasso per un sorriso” anche sul nostro territorio la curiosa iniziativa

Alex protagonista di piccoli gesti di gentilezza gratuita e sorprendente

di Alessandra Zauli

Sul nostro territorio si possono trovare dei sassolini coloratissimi, apparentemente abbandonati a terra. Ma non si tratta di oggetti abbandonati, ma lasciati appositamente per essere ritrovati e per donare un piccolo momento di felicità.

Oggi ne vogliamo parlare con Alex (nome d’arte), una donna di Fiumicino che poco più di tre anni fa, a seguito di un grande dolore, ha deciso di iniziare a diffondere felicità ed un sorriso a tutti, attraverso questa sua attività, nata dopo aver scoperto il progetto “Un sasso per un sorriso”.

“In tre anni – spiega Alex – ho disegnato centinaia di sassi, liberandoli nei posti che frequento, il mare, la pineta, la strada, in ogni luogo in cui transito affinché chi li trova possa sorridere nel vederlo”.

“Questa mia idea, simpatica ma anche un pò bizzarra – prosegue – è nata dopo aver scoperto il progetto ‘Un sasso per un sorriso’, al quale ho deciso di aderire e di portarlo avanti anche a Fiumicino e non solo, Perché penso possa diffondere pensieri piacevoli. L’idea di questo progetto è nata dal cuore di Heidi Haellig che l’ha diffusa in tutta Italia con successo. Io, su suggerimento della mia famiglia, che voleva trovassi una passione da perseguire dopo il grande dolore della perdita che avevo subito, ho pensato di potermi rendere utile in qualche modo. I sassi trasmettono pensieri felici, disegni gioiosi, e chi li trova ne è felice”.

“Ora la mia famiglia mi regala sassi, colori, smalto, e la sera, quando mi dedico alla loro creazione, mi dona gioia. A volte sbircio da lontano, perché quasi nessuno mi conosce, il sorriso di chi li trova e mi si riempie il cuore. Principali destinatari sono i bambini ma fanno bene a tutte le età. Nel tempo altre due donne, che voglio ringraziare, hanno collaborato con me, mi hanno aiutato ed hanno condiviso con me questa avventura ma da un pò sto proseguendo da sola e non intendo – conclude Alex – in alcun modo, fermarmi”.

Quello di Alex è un piccolo gesto, che rientra tra quelli che fanno bene al cuore e all’anima di chi li diffonde (rigorosamente in modo gratuito) e di chi li riceve. Sarebbe bello davvero che anche il nostro territorio si riempisse di piccoli gesti di gentilezza gratuita e sorprendente come questa di Alex, perché a volte basta davvero pochissimo per vivere un piccolo momento di magia e piacere.

Grazie Alex, non ti nascondo che il mio desiderio è quello di trovarne uno anche io.