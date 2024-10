Riparazione schede elettroniche climatizzatori a Roma

Problemi col condizionatore? Da oggi non sarà più necessario procedere alla costosa sostituzione del climatizzatore

Il 90% dei guasti agli apparecchi di condizionamento, è causato da malfunzionamenti delle schede e della componentistica elettronica; molto più raramente da parti meccaniche o termiche.

La ditta D.F. Elettrica di Francesco D’Alterio da oltre 30 anni si occupa della riparazione delle schede elettroniche dei condizionatori, abbinata alle competenze tecniche a 360 gradi sulla climatizzazione, grazie alla presenza nello staff di tecnici frigoristi specializzati.

MODALITA’ DI RIPARAZIONE Per i nostri clienti in grado di smontare la scheda elettronica del condizionatore è possibile portarla direttamente presso il nostro laboratorio per un test di verifica e preventivo di riparazione.

Per chi preferisce non mettere le mani nell’impianto di climatizzazione, può affidarsi ai nostri tecnici che provvederanno ad effettuare un sopralluogo per verificare la causa del guasto e procedere allo smontaggio della scheda elettronica del condizionatore.

In caso di dubbio è preferibile fare effettuare lo smontaggio della scheda elettronica dai nostri tecnici specializzati.

GRARANZIE SUI LAVORI La D.F. Elettrica dispone di tutte le certificazioni necessarie a svolgere i lavori di riparazione e manutenzione sui condizionatori e sulle riparazioni delle schede elettroniche a regola d’arte, offrendo per tutti gli interventi effettuati la garanzia a norma di legge.

SERVIZI OFFERTI La D.F. Elettrica, oltre alla riparazione delle schede e della componentistica elettronica dei condizionatori effettua i seguenti servizi:

• riparazione e manutenzione di climatizzatori domestici e industriali;

• montaggio di condizionatori nuovo impianto;

• ricarica del gas del climatizzatore;

• sanificazione e igienizzazione degli impianti di condizionamento.

Per qualsiasi esigenza o informazione non esitate a contattarci al Tel. 347.6269039, oppure visitate il nostro sito … clicca qui