PRESENTATA LA PROGRAMMATICA DEL ROTARY CLUB FIUMICINO PORTUS AUGUSTI

Presso la sede comunale di Fiumicino la relazione della neopresidente Catia Fierli

di Fernanda De Nitto

Si è tenuta presso il Comune di Fiumicino la relazione programmatica di Catia Fierli, neopresidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti per l’a.r. 2024/2025, che succede a Fulvio Leoni nella gestione del club. Una serata importante arricchita, oltre che da numerose socie e soci del Club con i loro ospiti, dalla partecipazione dell’Assessore al Sociale del Comune di Fiumicino, Monica Picca e da numerosi rappresentanti del mondo della cultura e dell’associazionismo territoriale.

Il Presidente per l’a.r. 2024/2025 Catia Fierli, ad inizio della relazione ha ricordato quanto per il club sia importante condividere con il territorio e con le sue molteplici realtà le iniziative promosse, dedicate in particolare alle giovani studentesse e studenti, agli appassionati di storia e archeologia, alla tematica fondamentale del service per le persone più fragili, all’informazione e prevenzione medica, all’innovazione delle nuove tecnologie, all’aggregazione nei suoi molteplici aspetti ed anche allo sport.

Molte delle iniziative saranno realizzate anche in forma interdistrettuale, in quanto il club è sempre aperto a nuove proposte, valorizzando le risorse umane e professionali di tutte le persone che intendono collaborare, anche con nuove adesioni.

Numerosi i progetti che il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti intende proseguire e intraprendere ex novo. Si inizierà con il patrocinio e la partecipazione delle socie e soci del club al convegno “Violenza di genere e persone scomparse. Quali strategie di prevenzione ed intervento”, previsto per l’8 ottobre presso la cassa forense di Roma. La prima iniziativa a carattere storico culturale riguarderà la visita al Museo delle Navi dell’Aeroporto di Fiumicino organizzata per il primo pomeriggio di sabato 19 ottobre. I progetti culturali proseguiranno sempre nel mese di ottobre con, il 25 presso l’Hotel Isola Sacra, la proiezione del film di “Il sole nell’abisso” di Giovanni La Rosa e la presentazione del prof. Rino Caputo.

Spazio anche all’arte e alla creatività con una giornata, quella del 15 novembre, dedicata alla pittura energetica e la conoscenza della lavorazione artigianale dell’arte Tiffany con dimostrazioni e laboratori pratici. Poi, in occasione della giornata della colletta alimentare il 16 novembre prossimo il club ha organizzato, in collaborazione con il “Banco Alimentare”, la raccolta di alimenti; la stessa iniziativa sarà ripetuta nel Rotary Day del 23 Febbraio 2025 con la distribuzione di pasti ai più bisognosi grazie alla collaborazione della Comunità di Sant’Egidio di Fiumicino.

Per la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” del 25 novembre si è proposta l’organizzazione di un duplice evento, con la presentazione del libro della giornalista Adriana Pannitteri e del Magistrato Valerio De Gioia e la rappresentazione teatrale “Stalking”, a cura della compagnia “La Quercia Incantata”. Il Club, sempre per ribadire il focus prioritario di rafforzare le potenzialità e i diritti delle donne, per l’8 Marzo 2025 ha intenzione di promuovere, in collaborazione con l’Associazione Puro Core APS e la CNA Impresa Donna, un’iniziativa riguardante la rivincita delle donne attraverso il lavoro, con importanti testimonianze di giovani imprenditrici in carriera.

Spazio anche allo sport con l’adesione e la partecipazione del club alla Maratona di Roma “Run Rome – The Marathon” del 19 Marzo 2025. L’evento sarà associato alla raccolta fondi del Distretto 2080 in favore del progetto “Polio Plus” del Rotary International. Sempre con il duplice obiettivo di coniugare sport e service il club sosterrà anche la “Race for the cure”.

Riguardo la partecipazione delle scuole e il coinvolgimento delle studentesse e studenti del territorio si proporrà, tra le diverse progettualità, la realizzazione con un istituto superiore del territorio e l’Associazione “EIP Italia” dell’iniziativa “Tamburi per la pace”; un evento speciale dedicato alla “Giornata internazionale per l’autismo” con testimonianze e opere letterarie; incontri di educazione finanziaria nelle scuole superiori, promosse in collaborazione con Confidi e Coopfidi Roma; incontri realizzati in collaborazione con la CNA Roma di orientamento formativo per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado; campagne di sensibilizzazione dedicate alla nutrizione e alla prevenzione andrologica e ginecologica, oltre che giornate di sensibilizzazione alla raccolta sangue, realizzate insieme a “Donatorinati”. Il club si farà promotore per la divulgazione nelle scuole del progetto dedicato alle nuove tecnologie proposto da “Dotslot – Connecting Dots” con programmi dedicati all’inclusione e integrazione scolastica di studenti con disabilità, BES e DSA, oltre che per studenti ospedalizzati. Si prevede, altresì, la realizzazione di un convegno dedicato alla Salute Mentale e il supporto alla raccolta fondi finalizzata al progetto internazionale di “Emergenza Sorrisi”.

La vita del club sarà anche caratterizzata da momenti conviviali come l’organizzazione degli auguri di Natale, la festa di carnevale, una manifestazione per il solstizio d’estate, ulteriori visite guidate ai tesori di Isola Sacra, un laboratorio sperimentale di teatro itinerante ed iniziative di vicinanza e conoscenza con la Grecia, in vista di un probabile gemellaggio tra i diversi Rotary.

Il Presidente, per l’a.r. 2024/2025, Catia Fierli a fine presentazione ha ribadito l’impegno comune nel voler collaborare con tutte le realtà cittadine, dando appuntamento alle diverse iniziative che il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti realizzerà nel territorio fino a giugno del prossimo anno.