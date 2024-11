“Per aspera ad Ostia”: la playlist per scoprire la storia di Ostia-Portus, passo dopo passo

Sul canale youtube del Parco si possono vedere già gli 8 video del primo capitolo

di Dario Nottola

I “tesori” e la storia del parco archeologico di Ostia Antica raccontati, passo dopo passo, con dei video sui social e YouTube. Stiamo parlando di “Per aspera ad Ostia”: il progetto video che l’Ente pubblica su youtube e su facebook; un racconto corale in più capitoli, per andare a scoprire – in pillole – la storia di Ostia antica e di Portus, porta e porto di Roma.

Sul canale youtube del Parco si possono vedere già gli 8 video del primo capitolo, introduttivo e dedicato alla storia di Ostia, dalle origini al declino. Di settimana in settimana sarà, invece, pubblicata sulla pagina facebook una clip specifica per i social.

Nel primo video il Direttore del Parco, Alessandro D’Alessio, introduce i “Luoghi del Parco e il sistema Ostia-Portus” che il Parco oggi ricalca, configurandosi sì come parco archeologico, che ospita tra l’altro anche i Porti imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino, il Museo delle Navi e la Necropoli di Isola Sacra, ma anche come parco naturalistico.

Intanto, domani domenica 10 novembre, alle ore 12, ci sarà un nuovo appuntamento del Teatro mobile agli Scavi di Ostia con “Mosche”, una visita guidata teatralizzata a partire da una pièce tratta da Sartre. L’evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione obbligatoria.