Nuovi progetti per il territorio dal Rotary Club Fiumicino Portus Augusti

Per condividere le molteplici iniziative, in programma una nuova riunione, aperta ai cittadini, per la metà di settembre

di Fernanda De Nitto

Il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, si trova nel Distretto 2080, di cui per l’anno rotariano 2024/2025 è Governatore Fabio Arcese. Il Club si è costituito nel territorio a luglio del 2022 per volontà di diversi imprenditori e professionisti locali decisi a collaborare nel settore sociale, culturale, professionale ed economico e nella realizzazione di progetti umanitari e di service, in armonia con le linee guida dettate a riguardo dal Rotary International.

Il Presidente del Club A.R. 2024/2025 è attualmente Catia Fierli, che sarà in carica per un anno, come avviene per tutte le cariche, anche internazionali.

Il Club è composto da socie e soci rotariani uniti insieme da un forte spirito di collaborazione, motivati dal desiderio di sviluppare obiettivi importanti per il territorio, mediante la cooperazione con istituzioni pubbliche, private ed associazioni, per potenziare il service attraverso i talenti di ciascuno.

Il 26 Luglio, nella sede istituzionale del Club, si è svolta la serata “Caminetto”, primo evento del club per l’anno rotariano 2024/2025, titolato “Magia di una notte di mezza estate”, che ha visto una notevole partecipazione di socie, soci, amiche e amici riuniti in un momento conviviale, dedicato alla raccolta fondi per la campagna Rotary Foundation “END POLIO NOW”.

In apertura dell’evento si è svolto il Direttivo, che sta lavorando per il piano di azione annuale relativo ai progetti e alle iniziative da proporre al territorio. Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Fiumicino e non solo. Il Club rivolgerà un invito a collaborare alle diverse organizzazioni locali per la cultura, la storia e l’archeologia, in prosecuzione alle attività svolte negli anni precedenti, in particolare per la prevenzione sanitaria per giovani ed adulti, la disabilità e la lotta alla povertà.

Il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, tenendo presenti i pilastri che animano le iniziative rotariane, che sono: servizio e impatto, ampliare portata in termini inclusivi e coinvolgenti, amicizia e collaborazione, innovazione e adattamento per il coinvolgimento di un pubblico nuovo, sta progettando nuove prospettive che possano rafforzare il Rotary e creare cambiamenti duraturi.

Il Club per condividere le molteplici iniziative in cantiere, sta progettando una nuova riunione, aperta ai cittadini, per la metà di settembre nell’ottica di condivisione delle finalità, per realizzare degli obiettivi che contribuiranno alla salute generale e alla cultura del Rotary anche per le generazioni future e per il benessere della Città.