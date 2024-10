L’Italia dei droni: bilancio e prospettive per un settore in rapida crescita

Si conclude oggi il “Roma Drone Conference 2024”, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di droni

di Alex Carboni

La conferenza, che si inserisce nel contesto del salone Air Mobility Show, ZERO EMISSION è stata un’occasione unica ed ha fatto il punto sulla situazione del mercato degli Unmanned Aerial Systems (UAS) e dell’Innovative Air Mobility (IAM) in Italia.

Come sempre Luciano Castro, presidente Roma Drone Conference e direttore Air Mobility Show, attraverso una serie di importanti interventi e ospiti prestigiosi, presentando quelle che saranno le sfide e le opportunità per il settore dei droni, il trasporto aereo e le novità in arrivo nel prossimo futuro.

Alessio Quaranta, direttore generale ENAC, ha tracciato un quadro generale del settore, sottolineando l’importanza della regolamentazione per lo sviluppo sicuro e sostenibile dei droni.

Maurizio Paggetti, direttore operativo ENAV e amministratore delegato D-Flight, ha presentato le attività e le prospettive di D-Flight, focalizzandosi sullo sviluppo di servizi innovativi per la gestione del traffico aereo.

Una delle novità più interessanti presentate è stata l’Advanced Air Mobility – Italian market study & Recommendations for international development, realizzato da Strategy& Italy (PwC Network). Questo studio infatti ha offerto una panoramica completa del mercato italiano dell’AAM che fornisce raccomandazioni per lo sviluppo a livello internazionale.

Durante il dibattito, Andrea Fanelli di AOPA Italia ha sottolineato l’importanza della formazione dei piloti di droni, mentre è stato molto apprezzato anche l’intervento di Danilo Scarato di Quadricottero News, che ha evidenziato il ruolo dei media nel diffondere la cultura dei droni, l’importanza fondamentale del mercato consumer che ha fatto da fondamenta e slancio trainante per un comparto in continua evoluzione, rimarcando l’importanza di un regolamento chiaro e snello al passo con le tecnologie a disposizione attualmente, ed una chiara e accorata richiesta ad d-flight per avere un file json condiviso in modo più efficiente con le case costruttrici , come già fatto in Francia e in altri paesi europei, in modo da avere una maggiore compatibilità con i sistemi di volo e maggiore ed importante geoconsapevolezza per i piloti drone.

Numerose aziende hanno presentato le loro soluzioni innovative per diversi settori, dal controllo del territorio all’agricoltura di precisione.

Cristiano Baldoni, nelle sue nuove vesti di presidente del Consorzio IntelliMove, ha illustrato i progetti in corso per lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità aerea urbana sottolineando l’importanza di nuove spinte e risorse necessarie alla crescita di questo settore che altrimenti, nonostante sia ancora, come dimostrato dalle ricerche e grafici, molto appetibile dagli investitori, rischia di rimanere indietro rispetto ad altri paesi competitor.

“Roma Drone Conference 2024” ha offerto un’ampia panoramica sulle sfide e le opportunità del settore dei droni in Italia. È emersa la necessità di una regolamentazione chiara e flessibile, di investimenti in ricerca e sviluppo e di una maggiore collaborazione tra istituzioni, aziende e operatori. È chiaro che il futuro dei droni si presenta ricco di potenzialità. Grazie alle tecnologie sempre più avanzate e alla crescente consapevolezza del loro potenziale, i droni sono destinati a rivoluzionare molti settori della nostra vita.