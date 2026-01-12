“Lasciato Indietro” di Dino Tropea, conquista Via Margutta

Un successo di emozione e verità alla Galleria Area Contesa ArteDesign

Grande partecipazione e intensa commozione per la presentazione del romanzo “Lasciato Indietro” di Dino Tropea, edito da Armando Editore e premiato da Casa Sanremo Library 2025 – Rai Cultura, che si è tenuta nella storica cornice della Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign in Via Margutta.

Un pubblico numeroso e coinvolto ha dato vita a una serata che ha superato i confini della presentazione letteraria per trasformarsi in un incontro autentico, umano e profondo. Un evento che ha unito parola scritta, voce viva e ascolto sincero.

A condurre l’incontro, la Dott.ssa Teresa M. Zurlo, che con intelligenza interpretativa e sensibilità ha guidato il dialogo tra autore, testo e pubblico. La sua lettura critica ha evidenziato echi verghiani e pirandelliani nell’opera di Tropea, cogliendo in particolare l’amore per il mare — elemento ricorrente nella vita dell’autore, marinaio e uomo del Sud — e il simbolo dell’ancora, evocato come totem di resilienza e dignità.

Dino Tropea, militare, educatore e conduttore radiofonico, ha raccontato la genesi del romanzo con voce autentica, parlando di scrittura come atto di resistenza interiore. Lasciato Indietro è un testo autobiografico e corale, un mosaico di esperienze che affronta con sincerità i temi dell’abbandono, della fragilità, della dignità umana e della speranza.

Il momento più emotivamente potente è stato affidato all’attrice e regista Francesca Stajano Briganti, che ha dato voce a testi selezionati dal libro e da altre opere dell’autore. Le sue letture, alcune già disponibili sul canale YouTube dell’autore — tra cui La Storia Si Ripete, Ad Onda, a Catania, Lasciare Indietro (manifesto) e Il meglio che deve ancora avvenire — hanno profondamente toccato il pubblico, offrendo un viaggio emotivo tra perdita, memoria e rinascita.

Un aneddoto rivelatore ha arricchito la serata: Tropea ha vissuto per anni nello stesso stabile che oggi ospita la Casa Museo di Giovanni Verga. Un intreccio simbolico che rafforza il legame ideale tra il romanzo e le grandi voci della letteratura siciliana.

Il libro “Lasciato Indietro” è stato accolto con entusiasmo da un pubblico partecipe e profondamente coinvolto. Tra i presenti, anche registi, attori, medici, colleghi, artisti, giornalisti e amici dell’autore, a testimonianza della forza trasversale del messaggio contenuto nel romanzo. Una serata intensa, vera, che ha confermato come la cultura, quando tocca le corde giuste, possa ancora essere uno spazio di trasformazione, riconoscimento e connessione autentica.

L’autore Dino Tropea è disponibile a partecipare a nuove presentazioni, incontri, interviste e progetti culturali che vogliano dare voce al messaggio profondo del suo romanzo (Clicca qui). Perché “Lasciato Indietro” non è solo un titolo, ma un impegno collettivo: mai più lasciati indietro.