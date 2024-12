Jonny, dal supermercato la sua nuova vita

Il suo essere sempre sorridente, gli fa conquistare le simpatie di tutte le signore di zona

di Roberto Saoncella

Si chiama a Jonny e penso sia una delle persone più conosciute di Fiumicino, o quantomeno di tutta quella parte di città che sostanzialmente ruota attorno al supermercato Conad di via Tempio della Fortuna.

Dire il suo nome, per tutti significa parlare di questo uomo, forse anziano forse no, non troppo alto, scuro di carnagione forse proveniente dal Bangladesh. Ma, tra tutti quelli che lo hanno visto o lo vedono costantemente, chi conosce realmente di chi stiamo parlando?

Ci siamo quindi fermati a parlarci al termine di una spesa, e abbiamo scoperto anche altre curiosità. Jonny, 60 anni, almeno così dichiarati da lui, è qui in Italia dal 2010. Dopo i primi anni di difficoltà, scopre il supermercato e si ferma ad elemosinare i soldi dei carrelli della spesa. All’inizio è difficile, con una lingua da imparare, senza un tetto, un soldo, solo e così lontano da casa. Ma da allora invece è stato un crescendo positivo.

La sua voce stridula, il suo essere sempre sorridente, gli fa conquistare le simpatie di tutte le signore di zona. Anche lo stesso supermercato lo adotta. Nel 2017 vengono in Italia anche la moglie e i 2 figli. Oggi hanno poco più di 20 anni entrambi, lavorano in un ristorante e in un negozio, e il più grande si è da poco sposato e ha avuto una figlia.

“Da anni viviamo tutti e 4 in un’unica stanza – ha dichiarato Jonny – Per questo ora stiamo cercando un piccolo appartamento per i ragazzi, che possono diventare indipendenti e uno dei due potrebbe riuscire a far venire in Italia anche la moglie e mia nipote”.

Da qui nasce questo articolo e questa sorta di appello, dal sapore natalizio. Chiunque avesse un piccolo appartamento in regola da affittare, può tranquillamente sapere dove trovare Jonny