“Focene Insieme” una nuova realtà con tante idee propositive

Questa settimana presentiamo una neonata organizzazione, guidata da Giordana Paolacci, una ragazza di 25 anni



di Fernanda De Nitto

La rubrica di Fiumicino Online prosegue nella scoperta delle associazioni del territorio andando questa settimana a conoscere una neonata organizzazione, fondata agli inizi della scorsa estate e chiamata “Focene Insieme Aps”.

L’Associazione in questi mesi di attività ha già dimostrato di volersi impegnare per promuovere attività di socialità, aggregazione, cultura e promozione sociale, rivolgendo una particolare attenzione per la località di Focene e per tutti i suoi residenti. Presidente di “Focene Insieme” è Giordana Paolacci, una ragazza di 25 anni, che ha costituito l’Associazione insieme con un discreto gruppo di soci fondatori con età differenti, ma uniti dall’unico intento di creare iniziative ed attività utili ed accessibili gratuitamente a tutti.

Come è nata l’idea di creare nella località di Focene un’organizzazione volta ad incentivare le attività culturali e sociali della zona?

“L’Associazione nasce dall’incontro di diverse idee e proposte avanzate da un numeroso gruppo di cittadini residenti a Focene, che hanno deciso di riunirsi e costituirsi legalmente fondando ‘Focene Insieme’. Caratteristica della nostra organizzazione è quella di aver unito socie e soci, giovani ed adulti, aventi, anche per ragioni anagrafiche, differenti esperienze di vita, professionali e formative, ognuno dei quali apporta un prezioso contributo per la progettazione e realizzazione delle diverse attività promosse dall’Associazione”.

Quali sono state le prime iniziative organizzate dall’Associazione?

“Il primo evento che abbiamo promosso è stato ‘Insieme al Cinema – Sotto le Stelle’, una serata di cinema all’aperto nel cuore della località di Focene con la proiezione del film di Riccardo Milani ‘Come un gatto in tangenziale’ con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, con la partecipazione di numerosi cittadini della zona entusiasti per la bella serata trascorsa in compagnia nella visione di un film che, per la sua originale trama, riesce sempre a far sorridere e riflettere. Successivamente, sempre nel periodo estivo, abbiamo voluto organizzare un ‘Corso di difesa personale’ presso uno stabilimento balneare di Focene, tenuto dall’insegnante di yoga e tecnico FPI, Serena Galatioto. Il corso, al quale ha partecipato un numero cospicuo di donne, è stato importante per imparare a sapersi difendersi in situazioni di pericolo, fornendo le capacità e le tecniche necessarie per proteggersi da eventuali aggressioni fisiche, al fine di sentirsi più sicuri ed assumere maggiore fiducia in se stessi. Con gli stessi obiettivi in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’iniziativa è stata ripetuta presso l’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino e riservata alle studentesse e agli studenti delle classi III, IV e V superiori. All’iniziativa ha partecipato anche il Sindaco Mario Baccini, insieme all’Assessore alle Politiche Sociali Monica Picca. Sempre per non far sentire le donne sole, nella loro autonomia, abbiamo costituito un gruppo whatsapp ‘Insieme sicure’ destinato ad emergenze concrete e pericoli, alla quale ad oggi sono iscritte circa settanta persone, tra ragazze e signore di Focene”.

L’Associazione “Focene Insieme”, anche se nata da poco, si caratterizza per la determinazione e l’entusiasmo di tutti i soci che ne fanno parte, che dagli albori hanno promosso già diverse iniziative. Quali gli eventi che maggiormente vi sono rimasti nel cuore?

“La manifestazione che ricordiamo sempre con commozione è stata realizzata per la Fondazione Telethon lo scorso 1 dicembre, presso la corte di Villa Guglielmi. L’iniziativa ha coinvolto diverse associazioni del territorio impegnate a favore della ricerca genetica ed in svariate attività sociali, in un momento speciale di condivisione e partecipazione. Durante tutto l’evento di sensibilizzazione, che ha riscosso un notevole successo, i bambini avevano anche a disposizione dei laboratori creativi ed il trucca bimbi, al fine di rendere la giornata un momento unico per tutte le famiglie, che ha coinvolto emotivamente tutta l’Associazione. Un altro importante momento di aggregazione vi è in stato qualche giorno fa con l’organizzazione di una Tombolata, realizzata presso lo Stabilimento di Focene Arcobaleno Beach, che durante il periodo invernale ospita i soci dell’Associazione per riunioni ed eventi. Nello spirito natalizio e nel divertimento, grazie anche alla generosità di alcuni strutture commerciali della zona, abbiamo trascorso insieme dei bei momenti di socialità, che sono poi fondamentali come obiettivi per tutti i soci di Focene Insieme”.

In prospettiva del nuovo anno state già lavorando per dei progetti da realizzare nei prossimi mesi o durante l’estate?

“Dalla nascita dell’Associazione ci siamo occupati di diverse iniziative nate proprio per sensibilizzare la popolazione di Focene, attraverso una visione collettiva, con eventi ed attività sociali destinati alle diverse realtà del territorio. Ora per il 2025 stiamo iniziando a strutturare ed organizzare diversi eventi che possano divenire strutturati nel tempo. Stiamo pianificando diverse iniziative da realizzarsi durante l’estate, replicando anche il cinema all’aperto e proponendo eventualmente la realizzazione di un Festival tra musica e street food. Per fare tutto questo l’Associazione Focene Insieme invita tutti coloro che sono interessati a collaborare con l’organizzazione, al fine di essere sempre più partecipi del proprio territorio, ad inviare una e-mail al seguente indirizzo foceneinsieme@focene.it”