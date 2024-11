“Eidos in rete”, tra volontariato e aggregazione

A descriverci le attività dell’Associazione il Presidente dell’Associazione Lu Jia Zhu

di Fernanda De Nitto

Continua il suo viaggio nel territorio la rubrica di Fiumicino Online dedicata alle Associazioni, questa settimana siamo andati a Parco Leonardo per conoscere “Eidos in Rete ODV”.

L’organizzazione di volontariato cerca di fare il possibile per promuovere, in una località spesso definita di transito per le sue connotazioni urbanistiche, l’aggregazione e la socialità tra diverse generazioni di residenti in zona. A descriverci le attività promosse in questi anni, il Presidente dell’Associazione Lu Jia Zhu, un giovane di origini cinesi di seconda generazione, attento al suo territorio ed ai bisogni della comunità.

Presidente come è nata l’Associazione “Eidos in Rete ODV” e come si è strutturata nel territorio?

“L’Associazione è nata nel 2004 a San Felice Circeo, avendo la sua prima sede operativa a Latina, presso la Casa del Volontariato-SPES. Dall’aprile del 2007 la sede legale e operativa si è trasferita a Fiumicino, precisamente presso la località di Parco Leonardo, dove risiedono la totalità dei soci. L’organizzazione è nata dall’incontro di persone di diverse età, cultura ed esperienza, che si sono ritrovate a condividere la gioia di affrontare problematiche di fragilità sociale e promuovere interventi che favoriscano, per tutti, le pari opportunità, per una piena inclusione nella società. L’ente di volontariato si è costituito come promotore del Mo.V.I., Movimento di Volontariato Italiano, per la condivisione dei valori portanti legati alla solidarietà e all’impegno sociale, con cui è federata, e collabora con il CSV Lazio, Centro Servizi per il Volontariato. Fino al 2022 il Presidente di Eidos era una carismatica donna, Clelia Izzi, che a seguito della riforma del terzo settore con l’elevata burocrazia del nuovo Runts aveva difficoltà nel poter proseguire le attività dell’associazione. Per non chiudere l’organizzazione ho proposto la mia candidatura come presidente e sono stato eletto con lo scopo di proseguire negli intenti di puro volontariato che Eidos intende da sempre promuovere, attraverso un circuito di idee ed impegno”.

Lo spirito del volontariato è alla base delle attività portanti dell’Associazione, che si sostiene unicamente con le varie risorse umane che hanno voglia di contribuire, a titolo completamente gratuito, al benessere della comunità, soprattutto del Parco Leonardo e dei suoi residenti. Quali sono le attività preminenti che Eidos promuove per il territorio?

“Scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere i talenti e le attitudini di tutti coloro che intendono mettere a disposizione le proprie risorse personali per un progetto comune di solidarietà e aggregazione. Per tale ragione le attività dell’organizzazione sono diversificate e fondate su un format basato sulle disponibilità dei soci. Da qualche tempo è nata una fattiva collaborazione con il punto vendita Ikea, avente sede nel centro commerciale, il quale ci consente di utilizzare i propri spazi per la realizzazione di laboratori creativi, con attività dedite all’arte, ed alle capacità manuali e sostenibili. L’Associazione non avendo un luogo di incontro in zona ha ricevuto ospitalità dalla struttura, che ci ha permesso di far incontrare due generazioni all’apparenza lontane, dove alcuni pensionati aiutano i giovani e i bambini nella realizzazione di opere manuali, partendo dalle più semplici indicazioni rispetto, ad esempio, l’utilizzo corretto di una forbice e della colla per la produzione di singolari opere artistiche. Le attività laboratoriali sono anche promosse all’interno dell’I.C. G.B. Grassi, presso la scuola media della località. La stessa Associazione presso la scuola elementare, attraverso i suoi volontari, è impegnata nell’attività civica”.

Quali le attività di “Eidos in Rete” che sono calendarizzate annualmente?

“L’Associazione organizza ogni anno la “Festa delle Api” in occasione della Giornata mondiale delle api prevista per il 20 maggio, promuovendo una serie di eventi, destinati al prezioso insetto, per grandi e piccini. La manifestazione è dedicata alla sensibilizzazione sul tema e caratterizzata dalla scoperta di questi importantissimi insetti impollinatori, dal miele da loro prodotto, alla possibilità di vedere, toccare e gustare questa eccellenza del nostro territorio. Poi nel periodo di ottobre siamo soliti organizzare la “Festa dell’ulivo” con animazione per bambini, raccolte delle olive e merende tipiche di un tempo. L’iniziativa è occasione per vivere una giornata all’aria aperta all’insegna della natura e della comunità”.

Visto l’imminente avvicinarsi delle festività natalizie vi sono delle iniziative che l’Associazione sta organizzando a breve termine e quali gli obiettivi futuri?

“Insieme con le altre realtà associative della località del Parco Leonardo stiamo mettendo in cantiere un evento, probabilmente per l’otto dicembre, al fine di unire le forze mettendo a rete ciò che ogni organizzazione, ognuna per le sue peculiarità e scopi, può donare alla comunità, creando un momento concreto di condivisione e soprattutto di aggregazione. Scopo principale dell’Associazione sarà sempre quello di creare una vera e propria rete sociale in un luogo dinamico dal punto di vista abitativo e lavorativo dove ci impegneremo per creare quel senso di cittadinanza comune, che porta a vivere ogni luogo con cura e partecipazione”.