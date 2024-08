Aste e case in TV: un amore a prima vista

“Cash or Trash” ovvero “Chi offre di più “ ha “bucato” lo schermo con il 3,5% di share

di Patrizio Pavone

Cominciamo a parlare di “Cash or Trash” sulla Nove. Un indovinato ambo secco della Warner Bros e Discovery, iniziato il 4 ottobre del 2021 ed arrivato alla sesta edizione. Ben 217 puntate di circa 50 minuti ognuna con un boom di ascolti. Cinque spettatori propongono in vendita oggetti di proprietà di cui vogliono disfarsi. Ma andare in trasmissione costituisce anche una soddisfazione personale per apparire e mostrarsi.

“Cash or Trash” ovvero “Chi offre di più “ ha “bucato” lo schermo con il 3,5% di share (un apprezzabile bottino di 700 mila spettatori, con punte fino ad 800 fruitori) grazie ad una geniale idea dei suoi sceneggiatori e inventori che hanno creato un format che ha suscitato un vero delirio di interesse da parte del pubblico, grazie ad un presentatore, l’ottimo Paolo Conticini (comprimario della fortunata serie televisiva “Provaci ancora prof”).

Cosa succede in trasmissione? In ogni puntata cinque i venditori presentano alcune cose (mobili, giocattoli antichi, pezzi introvabili, oggetti stranissimi ed unici, ecc.). Un esperto (Alessandro Rosa), comincia a valutare l’oggetto presentato, raccontandone pregi, difetti, storia, illustrandone le caratteristiche, dandone poi un primo valore economico di partenza. Con queste spiegazioni il venditore si presenta ai mercanti nella seconda parte della trasmissione.

E qui Paolo Conticini fa raccontare dal venditore a cinque “mercanti”, tutto quello che sa del pezzo presentato. All’asta partecipano Roberta Tavaglini, Ada Egidio, Stefano d’Onghia, Giovanni De Santis, Giano Del Bufalo, veri esperti in ogni settore del bello ma anche appassionati conoscitori di ogni tipo di arte. Comincia poi l’asta vere e propria con varie offerte e rilanci fino a che il banditore non assegna l’oggetto al miglior offerente.

Nella seconda serie televisiva “Casa a prima vista” , e qui parliamo del canale 31, Real Time, una famiglia che cerca casa espone in un filmato i propri bisogni o desideri a tre esperti del settore immobiliare. A volta le case presentate in vendita a questa famiglia sono nel milanese a volte nella capitale o nella sua immediata provincia. Nel caso di Roma i tre venditori di case sono persone differenti da quelli che stanno sul mercato immobiliare milanese.

Questo programma, molte seguito ha due punti di forza: il primo è che gli spettatori conoscono prezzi di immobili di vario tipo (appartamenti, ville, cascine, ecc.) ed il secondo riguarda i sogni di chi vorrebbe cambiare casa e coltiva i propri sogni immedesimandosi nella famiglia che in trasmissione ha l’opportunità di valutare le tre scelte di offerte proposte dai tre esperti del settore.

Al termine la famiglia che cerca casa ne sceglie una, delle tre offerte dai venditori, che ne illustrano con dovizia ogni particolare, con sapienti immagini di ogni vano ben riprese dagli operatori di questa serie televisiva. Le due trasmissioni vengono trasmesse dal lunedì al venerdì dalle 19,30 alle 21,30 con numerose repliche.