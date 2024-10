Associazione “Il Colibrì”, un’eccellenza di solidarietà e artigianato

Elena Gagliardi (Presidente): “Il 10 novembre festeggeremo il decimo anno di fondazione”

di Fernanda De Nitto

Prosegue la rubrica settimanale dedicata alla conoscenza delle Associazioni di volontariato particolarmente attive a Fiumicino nella promozione dell’impegno sociale e della solidarietà nei più svariati campi di intervento comunitario e aggregativo.

Fra le diverse realtà associative, questa settimana siamo andati a conoscere “Il Colibrì”, organizzazione nata per la valorizzazione di tante ragazze e ragazzi disabili che si prodigano, con ottimi risultati, nella lavorazione artigianale della pelle. Presidente dell’Associazione è Elena Gagliardi, una mamma che si dedica da ormai dieci anni, insieme ad altri soci, a tale attività aggregativa, formativa e soprattutto sociale.

Presidente quale è la storia dell’Associazione Il Colibrì nel territorio di Fiumicino?

“La nostra Associazione è nata ufficialmente nel 2014, ma già qualche anno prima, insieme ad altre mamme di ragazzi speciali ci riunivano presso le diverse abitazioni coinvolgendo i nostri figli nelle attività pratiche di lavorazione e cucitura di prodotti in pelle, e in varie attività aggregative. Successivamente il parroco della Chiesa San Benedetto Abate del Parco Leonardo ci offrì ospitalità presso i locali della canonica riuscendo così ad organizzare una prima attività concreta di laboratorio dove far impegnare i ragazzi disabili nella produzione delle loro opere artigianali di pelletteria. Successivamente al fine di implementare le attività dell’Associazione, visto il fervore dei giovani e le loro eccellenti capacità manuali, abbiamo deciso di strutturare il tutto attraverso una sede specifica dell’organizzazione. I locali messi a disposizione del Colibrì sono stati raggiunti grazie alla collaborazione dell’allora Assessore al Sociale Paolo Calicchio che ci fece conoscere il proprietario della struttura, dimostrando grande generosità ed attenzione nei confronti di tutto il nostro progetto sociale. Successivamente, da qualche anno, l’organizzazione condivide la sua nuova sede con l’Associazione “Il Cuore di Cristiano”, grazie alla speciale vicinanza e sensibilità del Presidente Loredana Vagni. Ed oggi siamo, quindi, a Fiumicino in Via delle Scuole, 42″.

Come è nata l’idea di coinvolgere tantissimi ragazzi disabili in un progetto che coniuga concretamente l’artigianato con l’aggregazione e il sociale?

“Come genitori di ragazzi disabili ci siamo preoccupati, una volta terminato il percorso scolastico e formativo, di creare un’opportunità professionale e soprattutto sociale per i nostri figli e per tanti altri giovani. Quindi su suggerimento di un’operatrice del settore abbiamo iniziato con la produzione di piccoli monili e bigiotterie in pelle, dai bracciali agli orecchini. Successivamente vedendo l’entusiasmo e le capacità delle ragazze e dei ragazzi dell’Associazione ci siamo dedicati a lavori più impegnativi, iniziando da una tolfa, modello di borsa a forma tondeggiante, che è stata completamente smontata al fine di riprodurla. Si è passati quindi al taglio della pelle, al disegno del prodotto da realizzare, alla bucatura e successivamente al cucito, per poi finire con l’assemblaggio. I giovani che seguono Il Colibrì negli anni hanno raggiunto risultati inaspettati per doti artigianali e fantasia dimostrata nel sapere realizzare prodotti in pelle unici nel genere per lavorazione e decorazioni”.

I prodotti realizzati dai ragazzi dell’Associazione come vengono promossi e valorizzati al fine di avere visibilità e soddisfazione rispetto a quanto prodotto?

“I giovani che si adoperano nella realizzazione dei prodotti in pelle, insieme a noi mamme ed ai volontari, ci prodighiamo nella partecipazione ad eventuali mercatini organizzati nel territorio del litorale, i quali sono anch’essi, completamente gestiti, in autonomia, dalle ragazze e dai ragazzi disabili. La loro soddisfazione più grande consiste nel ricevere particolari apprezzamenti e complimenti per le opere artigianali di pelletteria, realizzate completamente a mano. Un impegno che viene gratificato anche con un corrispettivo destinato ai ragazzi come aspetto motivazionale e per il sostentamento delle attività portate costantemente avanti dall’Associazione e dai suoi soci. Le opere dei ragazzi sono particolarmente richieste durante il periodo delle festività, dove gli interessati uniscono la gradevolezza di un dono artigianale di qualità con il piacere di sostenere un progetto sociale, che prevede un serio percorso di formazione ed autonomia per tanti ragazzi speciali del territorio”.

Quali sono le prossime iniziative che l’Associazione sta progettando per la valorizzazione e promozione delle produzioni realizzate dai ragazzi?

“Il 10 novembre l’Associazione “Il Colibrì” festeggerà il suo decimo anno di fondazione dell’organizzazione. Per l’occasione si sta preparando una festa aperta al pubblico dove sarà raccontata la storia di questi ragazzi che con caparbietà, generosità, affetto ed evidenti capacità manuali sanno dimostrare tutto il loro impegno. L’iniziativa sarà occasione per rendere ancora più evidente il percorso di indipendenza intrapreso da tutti i nostri giovani, residenti a Fiumicino e nell’hinterland romano, a dimostrazione di quanto l’impegno, la caparbietà e il coraggio siano la forza motrice di grandi successi e soddisfazioni, presenti e future”.