Associazione “I Due Liocorni”, aggregazione ed impegno per giovani di tutte le età

Pavone: “La più grande soddisfazione sarà sempre quella di vedere i giovani realizzati e partecipi”

di Fernanda De Nitto

La rubrica di Fiumicino Online, dedicata alle Associazioni di volontariato locali, questa settimana si è occupata di una realtà sociale impegnata nel nord del territorio di Fiumicino, tra cultura, aggregazione, ascolto e soprattutto socializzazione e partecipazione dedicata ai giovani.

Stiamo parlando dell’Associazione “I Due Liocorni ODV”, avente sede a Testa di Lepre. Presidente dell’organizzazione è Patrizio Pavone, che nel 2012 ha fondato, insieme con un cospicuo numero di soci, l’Associazione, con il primario obiettivo di offrire ai residenti della zona, in particolare ai ragazzi, un’opportunità valida di socialità, attenzione ed anche divertimento.

Presidente quali sono stati gli albori dell’Associazione “I Due Liocorni” e come ha mosso i primi passi nella località di Testa di Lepre?

“L’organizzazione, costituita ufficialmente nel 2012, ha mosso i suoi primi passi sul territorio a seguito di un’iniziativa corale promossa dai genitori della scuola ‘Alessandra D’Angelo’, dell’I.C. Maccarese, di cui facevo parte anch’io. Insieme con diverse mamme e papà, dell’allora seconda classe elementare, ci siamo fatti promotori per la realizzazione di uno spazio verde nell’area compresa tra il plesso scolastico e la parrocchia. In poco tempo siamo riusciti nell’opera montando altresì la recinzione, mentre l’allora Assessore all’Ambiente Proietti, si occupò dell’installazione delle panchine e dei cestini, fornendo altresì tutti i giochi per il parco, dalle altalene agli scivoli, consentendo ai tanti bambini della zona di poter trascorrere delle piacevoli ore all’aria aperta, in totale sicurezza. Alla luce del successo raggiunto, con gli stessi genitori ed altre persone residenti in loco, abbiamo deciso di costituire una vera e propria Associazione, riconosciuta nell’Albo del Volontariato e a seguito della riforma del Terzo Settore costituita legalmente come ODV. Ad oggi l’organizzazione ha circa un duecento iscritti ed una ventina di sostenitori che si occupano costantemente delle varie attività portate avanti dall’organizzazione. Da qualche tempo attraverso la rete del volontariato della Regione Lazio siamo riusciti ad avere da parte dell’Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, un locale in comodato d’uso presso una stabile antico di Testa di Lepre. La struttura è stata totalmente ristrutturata dagli stessi volontari dell’Associazione, i quali ognuno per le proprie competenze e capacità, hanno permesso di rendere gli ambienti consoni ed accoglienti per le molteplici attività promosse dall’Associazione”.

In questi primi dodici anni di attività sul territorio quali sono le iniziative promosse dall’Associazione, realizzate in collaborazione con le diverse istituzioni?

“Tra le molteplici iniziative promosse dall’Associazione mi piace ricordare in primis tutte le attività svolte in collaborazione con le scuole del territorio, in particolare con la primaria di Testa di Lepre e Tragliatella, afferenti all’I.C. Maccarese. Per diversi anni abbiamo istituito presso tali scuole un premio letterario assegnato sulla base della presentazione di elaborati grafici, artistici o letterari che permettessero il libero processo creativo degli studenti. Agli istituti vincitori fu assegnato un premio in denaro del valore di €200. Presso le stesse strutture scolastiche abbiamo avviato dei laboratori teatrali e di psicomotricità, mentre quest’anno la nostra collaborazione con le istituzioni scolastiche si è estesa fino a Focene con dei laboratori musicali. Per un anno siamo stati come Associazione promotori del gemellaggio con gli istituti scolastici di Tirana, in Albania, permettendo a diversi dirigenti ed educatori di venire a Fiumicino per conoscere da vicino il nostro sistema educativo. Nei primi anni di attività abbiamo organizzato diversi incontri sulla genitorialità e sulle dipendenze, promossi in collaborazione di esperti del settore, insieme con la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato e attraverso un finanziamento della Regione Lazio ci siamo occupati della realizzazione di laboratori di apprendistato per educatori di oratorio. Ad oggi presso la nostra struttura di Via Carlo Formichi è presente uno ‘Sportello di Ascolto’, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, dove professionisti legali, tributaristi, pedagogisti e psicologi forniscono un primo orientamento gratuito per ogni eventuale problematica”.

L’Associazione si occupa primariamente di creare opportunità di svago e aggregazione, promuovendo iniziative culturali che possano coinvolgere soprattutto i giovani, i quali hanno evidenti difficoltà nel trovare opportunità di svago nella cittadina a nord del Comune. Quali iniziative coinvolgono le nuove generazioni?

“Per tentare di avvicinare i giovani all’Associazione abbiamo creato in questi anni diversi laboratori ed iniziative, tra cui l’attività teatrale per tutte le fasce d’età, la ginnastica dolce per le signore, la scuola di musica, la promozione del centro estivo in sede, un corso di uncinetto, ed eventi aggregativi con giochi da tavolo e tornei. Durante l’estate organizziamo anche dei campi estivi presso diverse strutture religiose della penisola, incentrati sulla condivisione e la socializzazione. Con il duplice obiettivo di avvicinare i giovani alla tematica delle dipendenze e del bullismo abbiamo, anche, autoprodotto un film dove i partecipanti sono stati coloro che hanno seguito il laboratorio teatrale; la pellicola è stata presentata in anteprima al Cinema Andromeda di Roma con un sold out di 400 persone e poi presso la Casa della Partecipazione di Maccarese, dove a margine della proiezione vi è stato un dibattito con esperti del settore”.

Ci sono iniziative in cantiere sia in vista delle prossime festività natalizie che per l’anno nuovo?

“Stiamo promuovendo in questi giorni un corso di ceramica per la realizzazione delle decorazioni natalizie ed è in atto un torneo di Risiko, dove numerosi ragazzi stanno partecipando con vero spirito agonistico al fine di raggiungere l’ambito premio di 100 euro da spendere in giochi da tavolo. Mensilmente l’Associazione si occupa, anche, della raccolta dei medicinali presso le Farmacie Comunali di Isola Sacra e Aranova, destinati e consegnati direttamente alla Parrocchia di Santa Sofia, a Roma, per il popolo ucraino. La più grande soddisfazione per ‘I Due Liocorni sarà sempre quella di vedere i giovani realizzati e partecipi, tentando di avvicinare un numero sempre maggiore di interessati alla nostra realtà, seminando cultura, conoscenza e talento“.