ASL Roma 3: “Per un pugno di passi”, al via Gruppo di Cammino per i dipendenti

Tre i luoghi scelti per camminare insieme: Lungomare di Ostia, Villa Pamphili e il Parco di Maccarese

“Per un pugno di passi”, si chiama così il primo Gruppo di Cammino per i dipendenti promosso e organizzato dal Dipartimento di Prevenzione – Medicina dello Sport della ASL Roma 3.

Tre sono i luoghi scelti per camminare insieme: Lungomare di Ostia, Villa Pamphili e il Parco di Maccarese. Sono state già stabilite quattro date, il primo appuntamento è previsto il 14 dicembre a Villa Doria Pamphili, alle ore 10.30, ingresso Via Vitellia 102, davanti al Bistrot, e comunque i partecipanti si incontreranno nelle giornate di sabato e domenica. L’iniziativa viene realizzata grazie alla collaborazione di associazioni no profit che promuovono questa attività da diverso tempo.

“Il Gruppo di Cammino – spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3 – coinvolgerà il personale medico e quello amministrativo della nostra azienda con il principale obiettivo di migliorare il benessere psicofisico del lavoratore e favorire occasioni di socialità. Camminare aiuta la nostra salute e non richiede particolari abilità, coinvolgendo giovani e meno giovani in location diverse e ugualmente affascinanti. Ci auguriamo che l’esperimento abbia successo e di poterlo replicare nel tempo. Ringraziamo, infine, le associazioni che si sono messe a nostra disposizione per la buona riuscita dell’iniziativa”.

“La prevenzione delle malattie cardiovascolari è solo uno dei tanti benefici della camminata – aggiunge Aldo Benevelli, Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 3 – sappiamo infatti che camminare stimola la circolazione del sangue all’interno del nostro corpo, rafforzando il cuore e abbassando i livelli di colesterolo. Aiuta inoltre a mantenere il peso corporeo sotto controllo, evitando sovrappeso e obesità e combatte stress e ansia“.

“La camminata esercita sulle persone un fascino discreto, perché non le induce a uno sforzo eccessivo e allo stesso tempo rappresenta il primo passo per conquistare benessere psico-fisico. In questi giorni abbiamo già ottenuto le prime adesioni, e scelto tre diversi luoghi dove poterci incontrare. A Villa Pamphili ci offrirà supporto un Gruppo di Cammino ‘Camminare in libertà a Villa Pamphilj’, che organizza almeno due camminate al giorno e che sposando la nostra idea di salute e la necessità di promuovere stili di vita sani ci aiuterà a coinvolgere il maggior numero di dipendenti e cittadini che si vogliono unire a noi” conclude. Antonio Fiore, Responsabile Medicina dello Sport ASL Roma 3

Maggiori informazioni su luoghi e orari dei gruppi di cammino saranno disponibili sul sito della ASL Roma 3.