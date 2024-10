ASL Roma 3: Da aprile al Centro Tobia del Grassi più di 50 pazienti e quasi 400 prestazioni

Francesca Milito: “In 6 mesi struttura già punto di riferimento per famiglie e associazioni non solo territorio”

Avviato ad aprile di quest’anno il Centro Tobia all’interno dell’Ospedale Grassi di Ostia ha già assistito, in neanche sei mesi di attività, più di 50 pazienti e garantito loro quasi 400 prestazioni diverse. Tobia è il servizio che offre alle persone con disabilità intellettiva o relazionale, che sono già in cura per la loro patologia specifica presso centri specializzati, l’opportunità di accedere alle procedure diagnostiche utili a prevenire e curare patologie non direttamente legate alla malattia principale da cui sono affetti.

“Avevamo percepito il bisogno di una struttura come Tobia e i dati dei primi sei mesi confermano che il Centro è già diventato punto di riferimento per famiglie e associazioni del nostro territorio e non solo – dichiara Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3 – Al Grassi, infatti, arrivano anche richieste di caregiver di pazienti residenti in altri Municipi e, proprio tramite le associazioni, anche da altre regioni italiane“.

“Sono differenti le attività garantite all’interno del nostro ambulatorio – spiega il Coordinatore Medico del Centro Tobia della ASL Roma 3, Roberto Morello – possono essere eseguite visite odontoiatriche, cardiologiche, ginecologiche, ortopediche, neurologiche oltre a ecografie, analisi cliniche, tac, rx, risonanza magnetica e tanto altro”.

“Nella nostra squadra – aggiunge – lavorano tantissimi specialisti: Otorino, Odontoiatra, Tecnico Audiometrista, Stomatologo, Oculista, Ortottista, Cardiologo, Ginecologo, Ortopedico, Endocrinologo, Dermatologo, Diabetologo, Chirurgo, Gastroenterologo, Neurologo, Psichiatrica, Anestesista, Ematologo, Nefrologo, Pneumologo, Angiologo, Radiologo. Tutti medici diversi che, in base alle branche interessate, garantiscono disponibilità e una volta visitato il paziente, decidono il regime di accoglienza, day hospital e/o ricovero. L’obiettivo comune è quello di evitare il disagio legato all’attesa e offrire, nei tempi più brevi possibili, una risposta tempestiva al caregiver, iniziando il percorso di cura relativo alla nuova patologia lamentata dal paziente sottoposto al controllo. Stiamo lavorando, in accordo con la Regione Lazio, per allargare ulteriormente il ventaglio delle prestazioni offerte e per assicurare che a tutti, nessuno escluso, venga dato con la stessa velocità e solerzia il sostegno necessario alle cure”, conclude Morello

L’ambulatorio è situato al piano terra del Grassi, di fronte al reparto di Pediatria, stanza 65, ed è raggiungibile seguendo la segnaletica “Centro Tobia”. È accessibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 14, previo appuntamento a seguito di richiesta del medico curante.

Maggiori informazioni su come accedere al servizio sono disponibili sul sito della ASL Roma 3, ed è possibile scrivere a tobia@aslroma3.it