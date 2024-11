ASD Equitazione per Tutti APS, “La passione per l’equitazione, l’inclusione come missione”

Obiettivo principale, diffondere la cultura dell’inclusione sociale e a promuovere l’accessibilità alle attività sportive per tutte le persone

di Fernanda De Nitto

Questa settimana nella rubrica settimanale dedicata alle Associazioni del territorio di Fiumicino parliamo dell’ASD “Equitazione per tutti APS“, un’associazione sportiva dilettantistica ed ente di promozione sociale nata con l’obiettivo primario di promuovere l’equitazione come attività accessibile a tutti, grandi e piccini, indipendentemente dalle loro capacità fisiche e cognitive. Responsabile del Centro è Claudia Vinti, la quale ha fondato l’organizzazione nel 2002 insieme alla sua famiglia e ad un gruppo di professionisti del settore.

Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a fondare l’ente, dedicandovi specificatamente all’equitazione?

L’Associazione dalla fondazione si è sempre distinta per il suo impegno costante nell’integrare ed includere persone con disabilità attraverso il contatto con i cavalli e per tale ragione ASD “Equitazione per Tutti” in questi ventidue anni è divenuta ormai un punto di riferimento nel panorama dell’equitazione inclusiva. Grazie ad un gruppo di istruttori specializzati e una equipe multidisciplinare l’organizzazione offre programmi personalizzati attraverso gli interventi assistiti con gli animali, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle capacità motorie, cognitive e relazionali attraverso l’interazione con i nobili quadrupedi e il legame tra uomo e cavallo per promuovere il benessere psicofisico delle persone coinvolte. Inoltre, l’Associazione promuove progetti di sensibilizzazione e formazione rivolti non solo agli operatori del settore, sottolineando l’importanza dell’equitazione e della relazione con gli animali, come attività inclusiva, educativa e terapeutica.

L’Associazione svolge la propria attività presso il Centro di riabilitazione equestre di Fiumicino avente sede in Via Plava, una traversa di Via Redipuglia. Quali sono, nello specifico, le attività proposte all’interno del maneggio?

All’interno del centro proponiamo attività rieducativa eseguita con i cavalli, in particolare per soggetti con difficoltà neuromotorie, intellettive, psichiche e sociali, attraverso un percorso riabilitativo specifico per ogni soggetto, che viene definito mediante la relazione che si instaura tra il disabile, l’istruttore e il cavallo. Tali programmi rieducativi e la loro applicazione si differenziano per età e patologia. La rieducazione equestre è, dunque, da considerarsi un’esperienza corporea e psicologica che consente ad ogni persona di acquisire nuove competenze verso l’autonomia. Il maneggio stesso diviene un luogo di integrazione, incontro e socializzazione intorno al cavallo dove la rieducazione si fonda sulla piena convinzione che l’equino nella sua condizione cinetica propone, sollecita e mette in atto delle risposte motorie, sensoriali, cognitive e comportamentali tali da stimolare risposte positivamente abilitative, sia per i bambini che per gli adulti, a prescindere dal tipo di disabilità.

Il progetto rieducativo equestre proposto dall’Associazione si applica sia all’area neuromotoria che a quella psichica con interventi specifici per ogni patologia, aventi il comune obiettivo di portare i soggetti coinvolti ad instaurare un rapporto costruttivo e gratificante attraverso un’esperienza emotivamente piacevole. Nel dettaglio quali sono gli obiettivi del progetto rieducativo?

In primis la rieducazione delle problematiche motorie e psichiche realizzata mediante un’attività sportiva e ludico-ricreativa, rivolta in particolare ai bambini più piccoli, promossa in un ambiente integrato ed integrante che favorisce lo sviluppo di relazioni positive sia da parte dell’utente che della famiglia. Tali attività facilitano e sviluppano le competenze funzionali di movimento, coordinazione, equilibrio e adattamento ed anche quelle cognitive di attenzione e concentrazione.

L’ASD è ormai divenuta un punto di riferimento importante per tantissimi ragazzi che attraverso l’equitazione riescono a ritrovare un equilibrio emotivo ed anche fisico. Alla luce di tale poderoso impegno sociale e inclusivo, vi sono ulteriori attività proposte dall’Associazione?

Il centro dal giorno della sua costituzione è sempre aperto a gruppi e scuole che vogliono conoscere da vicino le attività dell’Associazione. In particolare per gli studenti è promosso il progetto “Conosciamo insieme il mondo del cavallo”, che permette di visitare la scuderia avvicinandosi a tutti i cavalli e gli altri animali presenti nella piccola fattoria realizzata all’interno del maneggio. Agli utenti con disabilità sono dedicate una serie di iniziative rivolte alla valorizzazione del momento associativo e aggregativo attraverso la promozione di incontri al maneggio, come, ad esempio, feste ludiche, gare sportive, escursioni e pranzi. Alle famiglie sono, invece, riservate iniziative rivolte al sostegno psicologico in riferimento ad eventuali problematiche di disabilità, con la promozione di incontri tra genitori ed esperti. L’Associazione collabora, altresì, con enti pubblici e privati, impegnandosi a diffondere la cultura dell’inclusione sociale e a promuovere l’accessibilità alle attività sportive per tutte le persone, contribuendo così a rompere barriere e pregiudizi.