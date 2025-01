ANVVFC FIUMICINO, attenzione costante per emergenze e precarietà

Questa settimana presentiamo l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, guidata da Remo Stefanelli

di Fernanda De Nitto

Gli incontri con le associazioni del territorio non si fermano neanche durante il periodo delle feste. Questa settimana abbiamo voluto approfondire la conoscenza di una delle organizzazioni sempre operative nel campo della protezione civile e del volontariato nel territorio. Stiamo parlando dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino “ANVVFC FIUMICINO”, facente parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del coordinamento comunale, insieme con le altre organizzazioni territoriali dedite al soccorso.

Presidente dell’ente di volontariato, dall’anno della sua costituzione, è Remo Stefanelli, che nel 2014, insieme con un gruppo di volontari ed amici ha deciso di costituirsi come ANVVFC.

Presidente come è nata l’idea di fondare un’associazione di protezione civile nel territorio di Fiumicino?

“La delegazione di Fiumicino dell’ANVVFC nasce circa dieci anni fa su iniziativa di alcuni abitanti di Passo della Sentinella, a seguito dell’allagamento di parte delle abitazioni della zona, causato da condizioni climatiche decisamente avverse. Insieme con diversi residenti abbiamo, quindi, deciso di unire le forze e con un pickup abbiamo iniziato concretamente il nostro impegno per il territorio e le varie emergenze. A seguito del riconoscimento all’interno dell’Associazione Nazionale come delegazione di Fiumicino ci siamo costituiti legalmente, al fine di promuovere ed organizzare attività di volontariato di protezione civile unitamente ad iniziative culturali, ricreative, sportive, assistenziali e di formazione professionale, con riferimento specifico ai giovani ed alla terza età, nell’ambito della prevenzione e della sicurezza sociale. La nostra organizzazione territoriale si compone di volontari qualificati e formati insieme con ex vigili del fuoco di pluriennale esperienza”.

In circa dieci anni di attività sul campo, quali sono stati gli interventi più emblematici e significativi per la vostra Associazione di protezione civile?

“Sicuramente le attività che porteremo sempre nel cuore, sia per le motivazioni che per la drammaticità degli eventi accaduti, riguardano in particolare il terremoto di Amatrice, dove attraverso la colonna mobile regionale ci siamo da subito attivati al fine di fornire assistenza alla popolazione duramente colpita dalla tragedia del 2016. Altri importanti interventi sono stati realizzati per l’alluvione avvenuta nel basso Lazio nel 2019, nel reatino nel 2021 e nel comune di Itri per il dissesto idrogeologico causato dagli incendi estivi del Parco degli Aurunci. Più recentemente siamo stati impegnati con una nostra unità di ricerca scomparsi a seguito dell’inondazione di Corinaldo, nelle Marche. Ad ottobre poi abbiamo fornito supporto tecnico e di soccorso presso i comuni di Budrio e Bologna pesantemente colpiti da una devastante alluvione. L’Associazione si è anche occupata delle più grandi emergenze nazionali ed estere, durante la crisi pandemica del 2020, con la distribuzione quotidiana dei DPI alle strutture sanitarie del Lazio e nella gestione e costruzione di tende per il triage; mentre nel 2022 è stata impegnata nel trasporto dei profughi ucraini, esuli dalla guerra, presso le varie residenze assegnate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile”.

Quali, invece, le manifestazioni o gli eventi dove avete fornito supporto nell’organizzazione o nella realizzazione tra Fiumicino e il litorale?

“L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino collabora con diverse organizzazioni sportive e di volontariato per la realizzazione in sicurezza di manifestazioni e competizioni, in particolare su strada e spazi all’aperto. Negli anni l’ente è stato sempre presente nelle gare di triathlon e duathlon del circuito Forhans Team ad Ostia, Fiumicino, Nepi e Montalto. Abbiamo poi sempre partecipato, fornendo supporto ed assistenza, alla Corsa di Miguel, presso lo Stadio Olimpico di Roma, alla Corsa dei Santi organizzata dalla Fondazione Don Bosco, alla Deejay Run e alla mezza maratona di Roma. A Fiumicino siamo sempre stati presenti durante le Notti Bianche organizzate nelle varie località del Comune e nelle diverse gare podistiche promosse sul territorio. Ad aprile di quest’anno abbiamo aderito alla 12° edizione della Run for Autism dedicata al progetto Filippide con attività sportive dedicate a soggetti affetti da sindrome autistica”.

Nella stagione estiva l’impegno dell’Associazione e dei suoi numerosi volontari, negli anni, si dirama tra la gestione e prevenzione degli incendi e tra i vari interventi di sicurezza su spiagge, boschi e parchi pubblici. Quale il bilancio degli ultimi interventi realizzati?

“Con il consistente aumento delle temperature l’organizzazione è stata particolarmente impegnata nello spegnimento degli incendi boschivi e di interfaccia, con diversi interventi realizzati in particolare presso le località di Fiumicino, Fregene, Maccarese ed Aranova, dove siamo intervenuti anche per il crollo, causato dal forte vento, di diverse alberature. Ad oggi l’Associazione sta incentivando la creazione di un gruppo di volontari bikers destinati presso parchi e pinete con lo scopo di prevenire incendi, scarichi di rifiuti illeciti e sversamenti in mare o a fiume. L’organizzazione è poi sempre attiva nella formazione, presso la sua sede del Parco Leonardo, con corsi di primo soccorso, BLSD, Hccp, soccorso in acque interne, idrogeologico e assistenza psicologica per calamità naturali”.