Maccarese, centinaia di persone presenti alla Fiaccolata in memoria di Satnam Singh

“Un grido collettivo, di comunità, contro ogni forma di discriminazione, caporalato e ingiustizia sociale”

di Dario Nottola

Commozione, impegno sociale e civico, solidarietà e tanta partecipazione, al chiarore delle fiaccole “simbolo della solidarietà e dell’impegno per un mondo del lavoro più giusto, inclusivo e umano”. Alcune centinaia di persone hanno dato vita, ieri sera, a Maccarese, alla Fiaccolata in memoria di Satnam Singh, il bracciante indiano morto in provincia di Latina dopo essere stato abbandonato.

Con le fiaccole in mano, cittadini e rappresentanti della comunità indiana presente ed attiva sul territorio di Fiumicino, hanno percorso il tragitto dal parcheggio di fronte la scuola Marchiafava fino alla “Porta della Riserva” percorrendo la pista ciclabile. È stato poi osservato un minuto di silenzio. La fiaccolata, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, i consiglieri comunali di Fiumicino, Angelo Petrillo, Giuseppe Miccoli, Ezio di Genesio Pagliuca, Paola Meloni, Fabio Zorzi, la consigliera Regionale Pd Michela Califano, e Navanpreet Kaur, Rappresentante della comunità indiana, è “stata un grido collettivo, di comunità, contro ogni forma di discriminazione, caporalato e ingiustizia sociale”.

“Tantissimi ieri sera a Maccarese per la fiaccolata a ricordo di Singh Satnam, vittima della disumanità. Cittadini, anche imprenditori, si sono uniti per riaffermare i valori della sicurezza sul lavoro, della dignità e della giustizia, mostrando il vero cuore della nostra comunità. Questo evento ha evidenziato la presenza di realtà sane e virtuose nel nostro territorio, che rappresentano la maggioranza. Ogni lavoro deve essere svolto in condizioni di sicurezza, con garanzie di legge che proteggano la salute e i diritti dei lavoratori, e con un salario equo. Fiumicino è e sarà sempre al fianco di chi lavora e delle aziende che valorizzano i propri dipendenti. La nostra città, inclusiva e multiculturale, non dimentica che chi contribuisce alla nostra ricchezza merita di vivere con sicurezza e dignità”, hanno evidenziato coralmente i consiglieri di centro sinistra.