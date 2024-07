Degrado ambientale su via della Scafa: la lettera di un cittadino di Isola Sacra all’Assessore dell’Ambiente

Gentile Assessore all’Ambiente, Scrivo per portare alla Sua attenzione il persistente e grave problema di degrado ambientale che affligge via della Scafa e l’area di Isola Sacra.

Come documentano le immagini allegate, la situazione è allarmante:

– Rifiuti abbandonati ovunque, dai sacchi di spazzatura gettati ai margini della strada alla plastica sparsa sul terreno

– Vegetazione incolta e trascurata

– Marciapiedi e aree pedonali in condizioni fatiscenti

– Generale stato di incuria e abbandono

Questo degrado, oltre a deturpare il paesaggio, rappresenta un serio rischio per la salute pubblica e l’ambiente. I rifiuti abbandonati attirano animali e insetti, possono contaminare il suolo e le falde acquifere, e danno un’immagine di trascuratezza che invita ulteriori comportamenti incivili.

Nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini nel corso degli anni, la situazione non sembra migliorare, indipendentemente dai cambi di amministrazione. Le chiedo pertanto di intervenire con urgenza per:

Organizzare una pulizia straordinaria e approfondita dell’area di via della scafa Potenziare il servizio di pulizia e spazzamento strade Installare un adeguato numero di cestini e contenitori per la differenziata, soprattutto accanto a fermate dei bus, scuole e parcheggi pubblici Installare nei punti più sensibili (vedi parcheggio scuola madonnella) foto trappole Avviare campagne di sensibilizzazione per i cittadini Intensificare i controlli e le sanzioni per chi abbandona rifiuti

I residenti di Isola Sacra meritano di vivere in un ambiente pulito, sano e decoroso. Confido in un Suo tempestivo intervento per risolvere questa annosa problematica.

Lettera inviata da: Alessandro Marocchini

