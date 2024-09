“Un’Africa degna di nota” il 12 ottobre l’evento di solidarietà per inaugurare il Parco della Liburna

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Africasottosopra”, promuove l’autonomia economica delle donne e delle mamme single del Malawi

di Dario Nottola

A Fiumicino il riqualificato Parco della Liburna, in via del Faro, accanto alla riproduzione a grandezza naturale di un’antica nave romana, sarà inaugurato il 12 ottobre con l’evento “Un’Africa degna di nota”.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Africasottosopra”, che promuove l’autonomia economica delle donne e delle mamme single del Malawi, tramite corsi di perfezionamento di tecniche sartoriali, di pittura dei tessuti nonché la costruzione di una casa alloggio. L’evento è supportato dal coro polifonico “Centonote”, che proporrà una serata di musica a favore della raccolta fondi a sostegno del progetto.

L’associazione SAI.FO sosterrà l’iniziativa mettendo a disposizione il Parco Liburna, un’area strappata al degrado per essere restituita alla fruizione pubblica. I volontari di SAIFO, a partire dalle 16.30, accompagnaranno i partecipanti alla visita della Liburna: l’unica ricostruzione al mondo a grandezza naturale di una nave da guerra romana del I sec. d.c. che la famiglia di maestri d’ascia Carmosini di Fiumicino, sta ricostruendo per donarla alla collettività. Nel percorso di visita si potranno ammirare repliche di vecchie macchine, dispositivi, strumenti di ingegneria edile e costruttiva realizzati dal maestro d’ascia Oscar Carmosini.

“Come SAIFO stiamo aiutando questa Associazione di volontari, Africa Sottosopra, che lavora in Malawi. In questo progetto sono impegnati ad aiutare le ragazze madri creando occasioni di lavoro per renderle indipendenti da un sistema patriarcale. La sottoscrizione volontaria per la serata di musica del 12 ottobre è di 15 euro. Risorse che serviranno a finanziare una piccola impresa tessile nel Villaggio Thowela, distretto di Thyolo, una regione del Malawi. Non c’era modo migliore di inaugurare il Parco della Liburna che con fatica stiamo ripulendo”, sottolinea l’associazione.

La BAMBINA della locandina si chiama Talandira Mukawa, ha 15 anni, ed è nel programma adozioni da 7 anni: ha avuto un bimbo e ha interrotto gli studi. Ma la famiglia che provvedeva a lei ha deciso di continuare ad aiutarla e appena potrà riprenderà a studiare.

IL PROGRAMMA

– ore 16:30 Apertura del Parco e visita giuidata alla LIBURNA

– ore 17:30 Saluti e ringraziamenti istituzionali

– ore 18:00 Concerto del Coro Polifonico CENTONOTE con un repertorio che spazia dal gospel allo spiritual, dal liturgico al vocal pop

– ore 19:00 Musica dal vivo con la band supporter I PASTROCCHI, Rock, Pop, Blues

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, con una sottoscrizione volontaria (gradita) di euro 15,00 a persona a sostegno del progetto.

Contatti AFRICASOTTOSOPRA ODV – Tiziana 338 768 1778 • africasottosopra@gmail.com

Contatti SAI.FO A.P.S. – Raffaele 338 775 1750 • Emanuela 333 412 5543 • Massimo 339 787 8520 associazione.saifo@gmail.com