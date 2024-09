The Walking Stano: dare una marcia in più alla ricerca sulla #fibrosicistica

Domenica 8 settembre l’evento avrà come scenario la pineta di Ostia per una giornata all’insegna dello sport e solidarietà

Dare una marcia in più alla ricerca sulla #fibrosicistica: questo è l’obiettivo di Massimo Stano, marciatore italiano, campione olimpico Tokyo 2021, campione mondiale Eugene 2022, 4° classificato a Parigi 2024 e ideatore dell’iniziativa The Walking Stano, una marcia non competitiva per raccogliere fondi per la fibrosi cistica, una delle malattie genetiche gravi più diffuse, senza ancora una cura risolutiva.

L’evento, arrivato alle sua seconda edizione, avrà come scenario la pineta di Ostia per passare una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà … vi aspettiamo!

PROGRAMMA

Domenica 8 settembre partenza ore 10.00 – Viale Mediterraneo 85, Lido di Ostia (Bar della Pineta)

Iscrizioni: scrivere all’indirizzo mail thewalkingstano@hotmail.com

Iscrizioni anche nei punti sotto riportati (vedi immagine)