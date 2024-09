“SUDORE, LACRIME E MARE” OGGI ALLA DOMUS DANAE

Nell’ambito della X edizione del Festival Domus Danae Elisir presenta il nuovo romanzo di Daniela Iodice

Sudore, lacrime o il mare: questi i tre ingredienti per guarire dalle ferite più profonde, secondo la scrittrice danese Karen Blixen, una della maggiori letterate del XX secolo, più volte candidata al Nobel per la Letteratura, universalmente conosciuta per il suo meraviglioso romanzo “La mia Africa“.

E l’appuntamento di oggi pomeriggio con Elisir, sarà con uno dei libri più attuali del momento, “Sudore, lacrime e mare” di Daniela Iodice, che verrà presentato nel prestigioso spazio del centro di cultura Domus Danae di Ardea (LT) a partire dalle 18.30, nell’ambito della X edizione del Festival Domus Danae.

E con la ricetta di Karen Blixen, la cura per le ferite e per i dolori del corpo e dell’anima, è altresì d’accordo la prolifica scrittrice Daniela Iodice, tanto da intitolare la sua ultima fatica letteraria (“Più che fatica, è necessità e divertimento”, specifica la nostra autrice) appunto “Sudore, lacrime e mare”.

Daniela Iodice è stata per decenni un’amatissima docente di letteratura italiana e latina al liceo classico Anco Marzio di Ostia e in altri istituti superiori, finchè si è dedicata alla poesia pubblicando con diversi editori tante sillogi poetiche, molte delle quali le hanno fatto meritare menzioni d’onore in vari premi letterari, nonché il Premio Murazzi 2020, il premio nazionale di Poesia Albero Andronico 2021, il primo premio al concorso di poesia Il Trasimeno e, lo scorso ottobre, un posto da finalista al Premio Letterario Città di Castello.

Il libro della Iodice, che Elisir presenta oggi alla Domus Danae di Ardea, anche sull’onda dell’emozione provocata dalla guerra in Ucraina, riflette sulla presenza del male nella Storia, soffermandosi sul problema etico del rapporto tra scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche, che permettono l’impiego di ordigni sempre più distruttivi. Attraverso le vicende dalla protagonista Adela (nell’incontro di oggi sapremo anche se, data l’assonanza tra il nome dell’autrice e quello della protagonista, potrebbe esserci nella narrazione qualcosa di autobiografico) viene affrontato non solo il tema della violenza dell’Uomo sull’Uomo, con particolare riferimento alla condizione della Donna, ma anche dell’Uomo sulla Natura.

“Sudore, lacrime e mare” racconta di Adela che, orfana di padre, è stata allevata dalla madre e dalla nonna materna, una medium che usa i suoi poteri per alleviare il dolore delle persone che le si rivolgono. Adela quei poteri li ha ereditati, ma li rifiuta, perché non ce la fa a reggere il peso della sofferenza che affiora dai cuori di chiunque incontra. Per questo motivo sarà punita dalle potenze dell’occulto che la priveranno di un altro dono ricevuto alla nascita: una duttile e morbida voce da cantante lirica. Quale sarà il destino della protagonista non ve lo sveleremo, ma vi garantiamo che questo ultimo romanzo di Daniela, quindi la storia di Adela, porterà i lettori a vivere esperienze in cui ognuno non può che ritrovarsi, per quella strana, grande magia propria della scrittura, specie se scrittura poetica come quella di Daniela Iodice, che ci fa sentire meno soli, che ci fa finalmente smettere di pensare di essere gli unici a provare dolori, umiliazioni e sofferenze e che ci permette di vedere il mondo e la nostra vita da una prospettiva diversa.

La grande forza della nostra autrice è proprio la sua autenticità, il saper raccontare con voce poetica, ciò che si vive, non importa se in prima persona o attraverso la voce di altre donne, ma anche uomini che, nel romanzo, prendono i nomi di Antonello, Matteo e Fabrizio.

Come sempre e come è costume di Elisir Letterario, un’attrice interpreterà alcuni brani dell’ultima fatica letteraria dell’autrice. Nel caso di oggi sarà la danzAttrice Rarina D’Alessandri che, attraverso le parole di Daniela Iodice, regalerà emozioni.

L’appuntamento è quindi alla Domus Danae, alle ore 18,30 in Via Pratica di Mare, 9 Ardea, nel verde dell’agro pontino, dove l’ingresso è gratuito, il parcheggio è garantito e chi parteciperà all’incontro potrà godere – oltre che dello spettacolo teatral-letterario di Elisir – anche della personale dell’artista Federica Cacciavillani e di un magnifico concerto di tre Maestri del sax: Stefano Nanni, Max Palombi e Michael Morelli, rispettivamente sax soprano, sax tenore e sax baritono.