Storie magiche per bambini fino a 100 anni

Elisir presenta libro e autrice venerdì sera nel parco della Domus Danae di Ardea

Chiude in bellezza la stagione degli appuntamenti il centro di cultura Domus Danae di Ardea, con un coloratissimo libro davvero singolare, “Storie magiche per bambini fino a 100 anni”, della giornalista e scrittrice Manuela Minelli.

Le “Storie Magiche” di Manuela sono otto racconti onirici e fiabeschi che incitano a non smettere mai di credere nei propri sogni, impreziositi dai coloratissimi disegni dell’artista Renata Solimini. Uno di questi, e precisamente “Mi chiamo Lévate e vivo per la strada”, è stato premiato in uno dei concorsi letterari organizzato da Babette Brown Lucchese, “Amore a modo mio”.

Hanno il sapore dei sogni colorati i racconti di Manuela Minelli, sono surreali e aiutano a sviluppare fantasia, creatività e capacità di visione, raccontando di bambine magiche e libraie-sirene, di dottori speciali che curano le patologie delle persone con gli alberi, e li abbracciano anche, di un cucciolo di dinosauro disperso e in cerca di coccole e di una poliziotta innamorata e con tanti riccioli rossi, di una misteriosa pioggia di funghetti di cioccolato al latte, bianco, fondente e pralinato, di una ragazzina troppo grassottella che si trasformerà in una splendida fanciulla solo quando imparerà a tirar fuori la sua incantevole voce e di tanti altri personaggi, colorati, pasticcioni, dormiglioni, artisti e sognatori, a due e a quattro zampe, con pelliccia o squame, ma tutti impossibili da dimenticare.

Otto storie magiche, appunto, che piaceranno certamente ai bambini ma che tutti, genitori, zii, fratelli maggiori e nonni, leggeranno con infinito piacere, risvegliando finalmente quel simpatico fanciullino che sonnecchia in qualche angolo del nostro cuore perché, poveretto, troppo spesso ignorato e relegato in un angolo.

In quanto fiabe non prevedono morale, ma raccontano quanto è bella, sana, preziosa e pure divertente la diversità, inducendo così piccoli e grandi lettori che avranno il coraggio di andare oltre le apparenze, all’ammirazione per tutto ciò che è differente dalle cose già note.

A condurre l’incontro con l’autrice, l’AmicIa speciale, Katia Solito.

Il libro è stato adottato in una scuola primaria della provincia di Venezia, i cui piccoli allievi lo usano già come efficace strumento di lavoro per spettacoli teatrali, disegni, pensierini e quant’altro la fantasia gli saprà suggerire. Anche per questo sarà interessante la partecipazione di altre insegnanti partecipino all’incontro che si terrà venerdì 27 alle ore 18, negli ampi spazi della Domus Danae dove sarà allestita anche la mostra d’arte di Adriana Mancini e Jessica Lo Bianco e, in serata, lo spettacolo teatrale “Antigone Possibile” di Pina Ctanzariti, per una serata di artiste tutta al femminile.

Queste Storie Magiche inducono a non arrendersi mai, per arrivare finalmente a vivere i nostri sogni, mantenendo viva quella curiosità che permette di scoprire cosa c’è al di là. Anche al di là dei nostri sogni.