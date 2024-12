“Sotto l’Albero”: un Concerto di Arie d’Opera e Canti di Natale al The WOW Side di Fiumicino

L’evento gratuito e ad ingresso libero si terrà il 14 dicembre nella piazza centrale del centro commerciale

Questo Natale, il The WOW Side di Fiumicino ospita un evento speciale che promette di emozionare tutti: “Sotto l’Albero”, un concerto che unisce la magia del Natale con l’incanto dell’opera, rivolgendosi tanto ai grandi quanto ai più piccoli, agli appassionati e ai neofiti.

Il concerto si terrà il 14 dicembre, alle 17:30, nella piazza centrale del centro commerciale, e vedrà protagonisti cinque giovani cantanti lirici di grande talento,

accompagnati al pianoforte e arricchiti dalla gioiosa partecipazione di un coro di bambini di voci bianche (a cura di STRATOS Sport & Dance Studio). Le esibizioni spazieranno dalle arie più celebri dell’opera a canti natalizi classici, creando un’atmosfera unica e coinvolgente che toccherà il cuore di tutti.

In occasione del concerto, sarà anche l’opportunità di celebrare la cultura coreana, in riferimento al prestigioso Premio Nobel per la Letteratura di quest’anno, simbolo di integrazione culturale globale. Inoltre, sarà reso omaggio a Giacomo Puccini, con celebri arie come “Oh mio babbino caro” e “Vissi d’arte”, in concomitanza con il centenario della sua morte, che ricorre nel 2024, a sottolineare il legame tra la tradizione operistica e la contemporaneità.

Con un programma che alterna il fascino dell’opera e il calore delle tradizioni natalizie, “Sotto l’Albero” è l’occasione ideale per vivere il Natale in modo speciale. L’intimità e l’entusiasmo delle performance, uniti alla suggestiva cornice del centro, renderanno questo concerto un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

L’evento è gratuito e ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Vi aspettiamo numerosi per cantare insieme le melodie che scaldano il cuore e ci preparano ai valori del Natale.