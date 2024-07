Sabato 13 luglio l’evento astronomico “Tra le Stelle”

Spiegazioni scientifiche arricchiranno le osservazioni ai telescopi

Sabato 13 luglio il Gruppo Astrofili Palidoro vi aspetta presso Corte Franca “La Nuova Era” a Tragliata in Via di Piampozzetto 36, per un viaggio spaziale alla scoperta della nostra stella, il Sole e del nostro satellite naturale, la Luna.

L’evento è arricchito da aperitivo e cocktail di benvenuto e a seguire da un delizioso apericena a cura di Corte Franca. Spiegazioni scientifiche arricchiranno le osservazioni ai telescopi.

Per prenotazioni e info costi contattare: 342 0307630