Roma, Via Margutta ospita Lasciato Indietro: la presentazione del romanzo di Dino Tropea

Un incontro aperto al pubblico tra parole, vita vissuta e resilienza, nella Sala Botero della Galleria Area Contesa ArteDesign

Venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 18:00, nella cornice raccolta e suggestiva della Sala Botero della Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign di Via Margutta, a Roma, si terrà la presentazione del romanzo Lasciato Indietro. Un tributo alla forza della resilienza di fronte alle avversità di Dino Tropea, pubblicato da Armando Editore.

Un appuntamento che nasce dal bisogno di raccontare ciò che spesso resta ai margini: la fragilità, la forza interiore, la possibilità concreta di rialzarsi quando la vita sembra averti superato.

A dialogare con l’autore sarà la Dott.ssa Teresa M. Zurlo, che accompagnerà il pubblico dentro i temi di Lasciato Indietro con uno sguardo attento, umano, capace di tenere insieme ascolto, riflessione e profondità emotiva. Le letture artistiche di alcuni passaggi del libro saranno affidate all’attrice e regista Francesca Stajano Briganti, che guiderà i presenti lungo un percorso emotivo intenso, fatto di silenzi che parlano, parole che restano e immagini interiori che si accendono piano.

Nella voce di Francesca, Lasciato Indietro prende vita e diventa esperienza viva: l’ascoltatore entra in un viaggio emotivo fatto di legami che resistono al tempo, di padri e figli che si parlano oltre ogni distanza, di città che restano radice e rifugio, di scelte difficili che insegnano a lasciare senza dimenticare. Nel dialogo con Teresa M. Zurlo, queste parole trovano spazio, respiro, senso, trasformandosi in consapevolezza condivisa. Non una semplice lettura, ma un richiamo potente, capace di toccare corde profonde e di accendere il desiderio di esserci, di ascoltare dal vivo, di non restare spettatori ma parte di qualcosa che vibra, chiama e resta addosso.

Lasciato indietro è prima di tutto un viaggio. Parte dalla storia personale dell’autore, dalle sue radici e dalla città natale, e si apre poco alla volta a una riflessione più ampia sulle cause individuali e sociali dell’esclusione. Il libro è diviso in tre parti e attraversa il dolore dell’abbandono, la presa di coscienza e infine la resilienza, non come concetto astratto ma come pratica quotidiana, come gesto possibile. Il messaggio è chiaro e diretto: la speranza non è un’illusione, è una scelta che può nascere anche dalle macerie.

Il racconto alterna autobiografia e riflessione sul fenomeno sociale dell’essere lasciati indietro, esempi concreti, avventure e vissuto reale. Lo stile è essenziale, sincero, capace di creare un dialogo immediato con chi legge. Un’esperienza personale che diventa universale, perché parla a chiunque, almeno una volta, si sia sentito invisibile o messo da parte.

La storia di Dino Tropea è segnata da passaggi complessi. Cresciuto senza un padre, ha trovato nel volo e nel mare una direzione e un orizzonte. Dopo aver conseguito diversi brevetti di pilota, ha trascorso oltre tredici anni su navi militari, ricoprendo ruoli di responsabilità e lavorando come operatore subacqueo. Ha poi messo la propria esperienza al servizio della formazione, collaborando con strutture di eccellenza della Difesa e con centri NATO.

Accanto al percorso professionale, la scrittura è diventata uno spazio di verità e restituzione. Oggi è autore di diversi libri, redattore per TalkCity.it e per altre riviste specializzate nei settori dello spettacolo, dell’arte e della cultura. Conduce il programma radiofonico Ogni giorno è una storia su Talk City Web Radio ed è curatore di Cadenze Letterarie, salotto letterario no profit del litorale laziale.

Il libro contiene la prefazione del Prof. Agostino Bruzzone, una presenza autorevole e preziosa, di cui l’autore si considera custode fiero e devoto, consapevole del valore umano e culturale di quelle parole iniziali.

Il percorso pubblico di Lasciato Indietro prende avvio nel febbraio 2024 con il lancio ufficiale al Circolo della Marina “Caio Duilio”, in un evento moderato dall’artista Cristoforo Russo, figura a cui l’autore resta profondamente legato. A novembre 2024 il libro debutta alla fiera Più Libri Più Liberi alla Nuvola di Roma. Nel febbraio 2025 riceve una menzione speciale da Casa Sanremo – Rai Cultura e viene selezionato per il 44° Premio Giovanni Comisso. A giugno 2025 viene presentato nell’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino e nel Palazzo “Ceccarini Chigi” di Farnese (VT). A settembre, trova spazio nei Giardini dell’Acqua Paola nella kermesse Gli Eventi a Fontana, con la moderazione del regista Riccardo Ferrero. Torna poi alla Nuvola per l’edizione 2025 di Più Libri Più Liberi ed è stato raccontato anche su Rete Oro e in numerose testate locali e nazionali.

La critica ha riconosciuto all’opera autenticità e forza emotiva, la capacità di raccontare il dolore senza compiacimento e la rinascita senza retorica. Un libro in cui molti lettori si sono riconosciuti, che ha saputo trasformare le parole in fatti e che invita a non smettere di credere nella resilienza e nelle relazioni umane.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. E’ possibile segnalare la propria presenza su EventBrite.